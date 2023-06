Cổng cưới sáng tạo độc lạ, ai đi ngang qua cũng ngước nhìn

Đám cưới là sự kiện đặc biệt vậy nên mọi khâu chuẩn bị trang trí rạp cưới, cổng cưới sao cho ấn tượng và đẹp mắt cũng được cô dâu - chú rể vô cùng chú trọng. Ảnh: Kun Mon Mới đây nhất, cổng cưới độc đáo từ vải thiều của một đám cưới tại Bắc Giang bất ngờ gây sốt. Theo thông tin đăng tải, gia đình cô dâu đã chuẩn bị 100 chùm vải thiều để trang trí cho cổng cưới. Ảnh: Kun Mon Được biết, mùa này đang là mùa Bắc Giang thu hoạch vải thiều, việc trang trí cổng cưới đậm chất cây nhà lá vườn không chỉ giúp chủ nhân của tiệc cưới tiết kiệm được phần hoa tươi trang trí mà còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt của quê hương. Ảnh: Kun Mon Ngay sau khi loạt ảnh về chiếc cổng cưới vải thiều xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, ai nấy đều xuýt xoa ý tưởng vừa gần gũi vừa đẹp mắt của gia đình cô dâu. Ảnh: Kun Mon Những chiếc cổng cưới với thiết kế độc lạ không hiếm, trước đó cư dân mạng từng thích thú với cổng cưới dùng hai chiếc máy xúc ghép lại ở Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: Fanpage Nghệ An Được biết, chủ nhân của chiếc cổng cưới này là anh Đỗ Tuấn Khanh (Diễn Châu, Nghệ An), nhà anh Khánh có truyền thống làm nghề máy xúc nên đã làm nên chiếc cổng đặc biệt này. Ảnh: Fanpage Nghệ An Không chỉ gây nổi bật, bạn bè ai nấy đều vô cùng thích thú trước sự "chơi lớn" của chú rể Nghệ An. Ảnh: Fanpage Nghệ An Không ít lần cư dân mạng phải ngạc nhiên trước độ sáng tạo của những mẫu cổng đám cưới độc đáo lại còn “ngon mắt”. Ảnh: Báo Long An Online Những mẫu cổng cưới rồng phụng kết bởi trái cau, ớt, đậu bắp, hoa quả,...luôn là điều đặc biệt ở đám cưới miền Tây. Ảnh: Báo Long An Online Một đám cưới tại Cần Thơ từng khiến cư dân mạng phải trầm trồ bởi sự độc đáo nhưng không kém phần hoành tráng của chiếc cổng đặc biệt này. Ảnh: hóng hớt Cần Thơ Được biết, cổng chào được kết lại từ những tán lá dừa, hoa, nan và một số loại lá khác. Ảnh: hóng hớt Cần Thơ Sau khi đăng tải, hình ảnh chiếc cổng cưới trang trí hình long phượng được làm bằng lá dừa và các loại cây hoa cũng thu hút nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: hóng hớt Cần Thơ

