Độc lạ cổng cưới từ hai cái máy xúc ở Nghệ An

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cổng cưới độc lạ ở tại Diễn Châu (Nghệ An) khiến nhiều người vô cùng thích thú. Không sử dụng cổng cưới theo cách truyền thống, chú rể Nghệ An đã dùng hai chiếc máy xúc ghép lại, tạo thành chiếc cổng cưới độc lạ trong ngày trọng đại của mình. Được biết, chủ nhân của chiếc cổng cưới đặc biệt này có truyền thống làm nghề máy xúc nên đã tận dụng nó để làm luôn cổng cưới. Không chỉ gây nổi bật, bạn bè ai nấy đều vô cùng thích thú trước sự "chơi lớn" của chú rể Nghệ An. Sau khi chia sẻ lên MXH, loạt hình ảnh nhanh chóng gây chú ý, không ít người bày tỏ sự thích thú đến chiếc cổng cưới độc đáo trong ngày đặc biệt của cặp đôi. Không ít các đám cưới khu vực cổng được trang trí background vô cùng độc đáo, hoành tráng không kém cạnh gì. Một đám cưới tại Cần Thơ từng khiến netizen trầm trồ bởi sự độc đáo, hoành tráng từ chiếc cổng đặc biệt này. Cổng chào độc đáo này được kết lại từ những tán lá dừa, hoa, nan và một số loại lá khác. Chiếc cổng dựng lên gợi lại trong ký ức của nhiều người miền Tây hình ảnh về sự yên bình, giản dị, phảng phất hình ảnh quê nhà giữa sự tấp nập của cuộc sống hiện đại. Ấn tượng không kém đó là chiếc cổng được trang trí bằng vô số quả thanh long đỏ tươi. Không những thế, vô số quả thanh long đỏ tươi còn được xếp thành cặp trái tim biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu, trường tồn khiến nhiều người không khỏi thích thú. Ảnh: Tổng hợp

