Con trai Đoàn Văn Hậu 3 tháng tuổi đã ra dáng “boy lạnh lùng“

Mới đây trên trang cá nhân, nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải loạt ảnh bé con trai đầy tình cảm. Điều khiến nhiều người chú ý là trong khi Đoàn Văn Hậu cười tươi thì bé Lúa lại không hề có biểu cảm gì. Nam cầu thủ cũng phải bất lực "Boy lạnh lùng". Dù không thể hiện cảm xúc, gương mặt bầu bĩnh của bé Lúa khiến người xem không khỏi tan chảy vì quá đáng yêu. Cậu bé sở hữu đôi má bánh bao, đôi mắt to tròn. Nhiều người nhận xét cậu bé sở hữu nhiều đường nét của bố mẹ. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023. Tháng 5/2024, cả hai đón con trai đầu lòng tên Lúa, tên thật là Đoàn Minh Đăng chào đời. Sau khi về chung nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc con trai. Cả 2 cùng gia nhập hội "nghiện con". Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng lập riêng cho con trai một tài khoản Instagram để chia sẻ những hình ảnh hàng ngày của bé, tuy nhiên trước đây, mỗi hình ảnh đều được chụp một cách khéo léo để che đi dung mạo của em bé. Cho đến cách đây không lâu, gia đình Doãn Hải My đã chính thức công khai diện mạo của con trai. Trong bức ảnh, Doãn Hải My không còn sử dụng sticker hay chụp ảnh góc nghiêng của con trai nữa. Ngay từ khi mới sinh ra, Lúa đã nhận được nhiều sự chú ý khi có bố mẹ là người nổi tiếng. Nhiều người còn nhận xét đây sẽ là 1 "thế lực nhí" đáng gờm là một trong những em bé hot nhất làng cầu thủ Việt. Hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong lễ đầy tháng của bé Lúa hồi tháng 6 vừa rồi. (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My)

