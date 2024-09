Nhan sắc cô dâu Nghệ An quyên góp 300 triệu trong lễ cưới

Mới đây, lễ cưới của Hoa hậu Nguyễn Mai Anh (Quê Nghi Lộc, Nghệ An) và doanh nhân Nguyễn Văn Thanh (Quê Thanh Chương, Nghệ An) đã khiến nhiều người xúc động, khi cô dâu, chú rể có những phút giây lắng động sẻ chia, hướng về người dân vùng lũ miền Bắc. Không chỉ vậy, cặp đôi đã quyết định ủng hộ 300 triệu cho bà con vùng lũ. Hành động này khiến cả hôn trường vô cùng xúc động. Được biết, 300 triệu đã được giao cho hai hội là Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam và Hội Doanh nghiệp Nghệ - Tĩnh tại TPHCM nhằm cứu trợ kịp thời người dân miền Bắc ảnh hưởng thiên tai. Tiệc cưới của hoa hậu Mai Anh và chồng doanh nhân được tổ chức tại một khách sạn 6 sao ở TPHCM, với sự góp mặt của hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Hôn lễ của cặp đôi Nghệ An không chỉ khiến nhiều người chú ý bởi nghĩa cử cao đẹp của cô dâu chú rể mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp nổi bật của cô dâu. Được biết Nguyễn Mai Anh sinh năm 2004, cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022. Mai Anh sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Trong ngày trọng đại, cô nàng lựa chọn 2 bộ váy cưới của thương hiệu nổi tiếng với màu trắng và beige, kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Chiếc váy được được thiết kế trễ vai giúp khoe trọn bờ vai thon thả của Mai Anh, đồng thời làm nổi bật với lớp đính đá lấp lánh ở thân váy. Trong lễ cưới của mình, cô dâu Mai Anh cũng lựa chọn bó hoa cưới vô cùng được đặc biệt, đó là hoa sen - loài hoa được xem là quốc hoa của Việt Nam. Chồng của nàng Hậu là doanh nhân Nguyễn Văn Thanh - chủ tịch một tập đoàn bất động sản. Hồi tháng 8, hoa hậu Mai Anh cho biết chính thức lên xe hoa ở tuổi 20. Hoa hậu được bạn trai cầu hôn bất ngờ trong chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 6. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, lễ cưới của Hoa hậu Nguyễn Mai Anh (Quê Nghi Lộc, Nghệ An) và doanh nhân Nguyễn Văn Thanh (Quê Thanh Chương, Nghệ An) đã khiến nhiều người xúc động, khi cô dâu, chú rể có những phút giây lắng động sẻ chia, hướng về người dân vùng lũ miền Bắc. Không chỉ vậy, cặp đôi đã quyết định ủng hộ 300 triệu cho bà con vùng lũ. Hành động này khiến cả hôn trường vô cùng xúc động. Được biết, 300 triệu đã được giao cho hai hội là Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam và Hội Doanh nghiệp Nghệ - Tĩnh tại TPHCM nhằm cứu trợ kịp thời người dân miền Bắc ảnh hưởng thiên tai. Tiệc cưới của hoa hậu Mai Anh và chồng doanh nhân được tổ chức tại một khách sạn 6 sao ở TPHCM, với sự góp mặt của hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Hôn lễ của cặp đôi Nghệ An không chỉ khiến nhiều người chú ý bởi nghĩa cử cao đẹp của cô dâu chú rể mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp nổi bật của cô dâu. Được biết Nguyễn Mai Anh sinh năm 2004, cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022. Mai Anh sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Trong ngày trọng đại, cô nàng lựa chọn 2 bộ váy cưới của thương hiệu nổi tiếng với màu trắng và beige, kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Chiếc váy được được thiết kế trễ vai giúp khoe trọn bờ vai thon thả của Mai Anh, đồng thời làm nổi bật với lớp đính đá lấp lánh ở thân váy. Trong lễ cưới của mình, cô dâu Mai Anh cũng lựa chọn bó hoa cưới vô cùng được đặc biệt, đó là hoa sen - loài hoa được xem là quốc hoa của Việt Nam. Chồng của nàng Hậu là doanh nhân Nguyễn Văn Thanh - chủ tịch một tập đoàn bất động sản. Hồi tháng 8, hoa hậu Mai Anh cho biết chính thức lên xe hoa ở tuổi 20. Hoa hậu được bạn trai cầu hôn bất ngờ trong chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 6. (Ảnh: FBNV)