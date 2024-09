Con Phan Văn Đức bắt trend "búp măng non" dịp Quốc khánh 2/9

Với tình yêu nước nồng nàn, khi trở thành bố của hai đứa con, cầu thủ Phan Văn Đức cùng vợ từng là giáo viên mầm non đã truyền cảm hứng yêu nước cho con ngay từ nhỏ. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Phan Văn Đức cùng Võ Nhật Linh đã lên ý tưởng đưa con đi chụp ảnh. Các bé tuy con nhỏ nhưng cô vùng thích thú khi được vẫy lá cờ Tổ quốc. "Tự hào là con cháu Bác Hồ, búp măng non của đất nước", Phan Văn Đức chia sẻ những hình ảnh của con gái và con trai trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy tự hào. Việc dạy con yêu nước không chỉ là bổn phận mà còn là niềm tự hào của bố mẹ, gia đình như nhà Phan Văn Đức... Yêu đất nước từ thuở ấu thơ giúp các em mở rộng tâm hồn trước lịch sử oai hùng của quốc gia. Hình ảnh bé gái nhà Văn Đức diện lên mình bộ áo dài cầm theo cờ Tổ quốc để chào mừng lễ Quốc khánh lập tức gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội Con trai Phan Văn Đức mặc đồng phục, đeo khăn đỏ ngày Quốc khánh 2/9. Tình yêu nước được Phan Văn Đức gieo mầm từ những hành động nhỏ nhất... Trước đó, dịp nghỉ hè vợ chồng Phan Văn Đức cũng đưa con về thăm quê Bác Hồ ở Nghệ An Võ Nhật Linh - vợ Văn Đức và con gái Dù còn trẻ nhưng cách nuôi dạy con của vợ chồng tiền vệ sinh năm 1996 nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng

