Con gái Mỹ Linh lộ ảnh thời chưa nổi loạn, ngố nhưng đáng yêu

Mỹ Anh, con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân là cái tên hút nhiều sự quan tâm thời gian gần đây. Mới đây chẳng biết vì ngày gì mà con gái Mỹ Linh cao hứng lục lọi lại loạt ảnh thuở "rất xưa" của mẹ và chia sẻ công khai trên Instagram. Gái xinh Mỹ Anh không khỏi trầm trồ, tự hào về nhan sắc đẹp từ thời trẻ của đấng sinh thành. Đặc biệt, Mỹ Anh còn tìm thấy một hình ảnh chụp cùng mẹ, không rõ năm nào chỉ biết là từ rất lâu rồi. Khi ấy, gái xinh Gen Z này vẫn là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ đúng với độ tuổi. So sánh Mỹ Anh ngày ấy với bây giờ, mọi người không khỏi giật mình trước sự thay đổi từ ngoại hình lẫn phong cách. Không còn là một cô bé, con gái Mỹ Anh ở tuổi 20 trưởng thành, cá tính, thậm chí có phần nổi loạn và táo bạo. Sự nổi loạn, cá tính của con gái Mỹ Linh thể hiện trong từng món phụ kiện, cách mix&match và kiểu tóc... chỉ cô mới dám diện. Trước đó, Mỹ Anh gây sốc khi đăng ảnh tụt quần khoe vòng ba. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ do loạt ảnh phản cảm trên trang mạng xã hội, cô nàng phải đăng status thanh minh và xin lỗi. Mỹ Anh là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ Mỹ Anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Phong cách âm nhạc Mỹ Anh theo đuổi rất riêng biệt. Có thể nói con gái Mỹ Linh là cơn gió lạ của âm nhạc Việt hiện tại. Mỹ Anh từng đạt Á quân The Heroes mùa đầu, bản cover Real Love cùng Khắc Hưng gây bão TikTok và chinh phục các bảng xếp hạng. Chưa dừng lại, ca khúc cover của Mỹ Anh còn được vinh danh hình ảnh tại Quảng trường Thời đại, New York trong chiến dịch EQUAL của Spotify trước khi hiện diện tại Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds, Los Angeles,...

Mỹ Anh, con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân là cái tên hút nhiều sự quan tâm thời gian gần đây. Mới đây chẳng biết vì ngày gì mà con gái Mỹ Linh cao hứng lục lọi lại loạt ảnh thuở "rất xưa" của mẹ và chia sẻ công khai trên Instagram. Gái xinh Mỹ Anh không khỏi trầm trồ, tự hào về nhan sắc đẹp từ thời trẻ của đấng sinh thành. Đặc biệt, Mỹ Anh còn tìm thấy một hình ảnh chụp cùng mẹ, không rõ năm nào chỉ biết là từ rất lâu rồi. Khi ấy, gái xinh Gen Z này vẫn là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ đúng với độ tuổi. So sánh Mỹ Anh ngày ấy với bây giờ, mọi người không khỏi giật mình trước sự thay đổi từ ngoại hình lẫn phong cách. Không còn là một cô bé, con gái Mỹ Anh ở tuổi 20 trưởng thành, cá tính, thậm chí có phần nổi loạn và táo bạo. Sự nổi loạn, cá tính của con gái Mỹ Linh thể hiện trong từng món phụ kiện, cách mix&match và kiểu tóc... chỉ cô mới dám diện. Trước đó, Mỹ Anh gây sốc khi đăng ảnh tụt quần khoe vòng ba. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ do loạt ảnh phản cảm trên trang mạng xã hội, cô nàng phải đăng status thanh minh và xin lỗi. Mỹ Anh là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ Mỹ Anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Phong cách âm nhạc Mỹ Anh theo đuổi rất riêng biệt. Có thể nói con gái Mỹ Linh là cơn gió lạ của âm nhạc Việt hiện tại. Mỹ Anh từng đạt Á quân The Heroes mùa đầu, bản cover Real Love cùng Khắc Hưng gây bão TikTok và chinh phục các bảng xếp hạng. Chưa dừng lại, ca khúc cover của Mỹ Anh còn được vinh danh hình ảnh tại Quảng trường Thời đại, New York trong chiến dịch EQUAL của Spotify trước khi hiện diện tại Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds, Los Angeles,...