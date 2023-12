Con gái đi làm dâu, bố vợ Đoàn Văn Hậu dặn dò một điều

Ngày 12/12 vừa qua, vợ Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My đón sinh nhật tuổi 22 với dấu mốc đặc biệt. Đây là sinh nhật đầu tiên mà top 10 Hoa hậu Việt Nam đi làm dâu Thái Bình. Bố vợ Đoàn Văn Hậu là ông Doãn Thanh Sơn vốn là người ít nói, ít chia sẻ trên mạng xã hội nhưng trong ngày đặc biệt ấy của con gái, ông dành lời nhắn nhủ ấm áp đến ái nữ mới gả đi. Trên trang cá nhân, ông Sơn viết ngắn gọn: "Happy birthday my angel! (Chúc mừng sinh nhật thiên thần của bố - PV). Vẫn thế con nhé...". Cách gọi "thiên thần" thể hiện tình yêu thương to lớn của bố vợ Đoàn Văn Hậu dành cho con gái quý giá của mình. Khi Hải My chưa lấy chồng, cách chúc của ông Sơn có phần khác. Ông gọi Hải My là "cô gái bé bỏng hoàn hảo của bố" và nhắn nhủ: "Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người xinh đẹp từ trong ra ngoài. Bố yêu con". Sự thay đổi đến từ việc Hải My nay đã trưởng thành, làm vợ của Đoàn Văn Hậu, làm cô dâu của quê hương Thái Bình. Không còn nói những lời hoa mỹ, câu chúc mà bố của Doãn Hải My như lời khẳng định tấm lòng người cha với con gái cưng, dù nàng WAG có rời xa vòng tay bố mẹ, vẫn không hề thay đổi. Trước đó, khi Hải My làm đám cưới, bố của gái xinh Hà thành này được bạn bè trêu rằng từ nay đã nhẹ gánh vì gả được con gái đi. Nhưng ông Doãn Thanh Sơn khẳng định bản thân vẫn chưa "thoát", mà càng phải dành sự quan tâm, lo lắng cho thêm một người con gia nhập gia đình mình đó là Văn Hậu. Hình ảnh bố Doãn Hải My chạy đôn chạy đáo để lo cho đám cưới con gái là điều mà nhiều người chú ý khi hôn sự của cặp đôi nổi tiếng diễn ra.

