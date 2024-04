Con gái của cựu siêu mẫu có “sức quyến rũ mê người” Bình Minh

Bình Minh sinh năm 1981 ở Lạng Sơn. Anh học Đại học Hàng hải ở Hải Phòng và bắt đầu tham gia Câu lạc bộ người mẫu của Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng) khi là sinh viên. Năm 2002, anh vào Sài Gòn để dự thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á" và đoạt danh hiệu "Siêu mẫu ấn tượng". Sở hữu vóc dáng cực phẩm, nhan sắc điển trai cũng phong thái điển trai, anh từng khiến rất nhiều bóng hồng phải "liêu xiêu" với mình. Anh có cuộc hôn nhân với doanh nhân thành đạt Anh Thơ và có 2 cô con gái xinh đẹp An Nhiên và An Như. An Nhiên (Sally) được chú ý nhiều hơn cả bởi chiều cao khủng được thừa hưởng từ bố 1.75m. Cô bé đang theo học cấp ba tại một trường quốc tế ở TP HCM. Ngoài ra, cô bé còn sở hữu nét đẹp tự nhiên, dịu dàng mà vẫn thanh tú dù không cần trợ giúp từ trang điểm. Anh Thơ, vợ của Bình Minh từng chia sẻ rằng, chiều cao có thể là một lợi thế, nhưng nhân cách mới thực sự là yếu tố quan trọng giúp con cái vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Việc nuôi dạy con trở thành một người có thể phát triển cả về thể chất và tinh thần là một bài toán phức tạp đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Cả gia đình nam siêu mẫu trong trang phục áo dài truyền thống. Dù có kinh tế ổn định, khá giả, tuy nhiên vợ chồng Bình Minh và Anh Thơ không chiều con theo kiểu để con thoải mái tiêu xài và đua đòi. Bà xã Bình Minh khuyến khích con hướng về cộng đồng thông qua các việc làm vừa sức, mang ý nghĩa, như việc cô bé đã hiến hơn 30cm tóc cho bệnh nhân ung thư. Nhìn trong ảnh, cô bé An Nhiên gây ấn tượng với đường nét gương mặt xinh xắn, hiền hậu và mái tóc đen dài thướt tha được cho là "bản sao" của mẹ. Việc rèn luyện thể thao là yếu tố quan trọng giúp hai bé nhà Bình Minh phát triển chiều cao và sức khỏe. Cả hai đều đam mê thể thao, tham gia nhiều môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền... Hiện tại cả gia đình cựu siêu mẫu có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Bình Minh sinh năm 1981 ở Lạng Sơn. Anh học Đại học Hàng hải ở Hải Phòng và bắt đầu tham gia Câu lạc bộ người mẫu của Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng) khi là sinh viên. Năm 2002, anh vào Sài Gòn để dự thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á" và đoạt danh hiệu "Siêu mẫu ấn tượng". Sở hữu vóc dáng cực phẩm, nhan sắc điển trai cũng phong thái điển trai, anh từng khiến rất nhiều bóng hồng phải "liêu xiêu" với mình. Anh có cuộc hôn nhân với doanh nhân thành đạt Anh Thơ và có 2 cô con gái xinh đẹp An Nhiên và An Như. An Nhiên (Sally) được chú ý nhiều hơn cả bởi chiều cao khủng được thừa hưởng từ bố 1.75m. Cô bé đang theo học cấp ba tại một trường quốc tế ở TP HCM. Ngoài ra, cô bé còn sở hữu nét đẹp tự nhiên, dịu dàng mà vẫn thanh tú dù không cần trợ giúp từ trang điểm. Anh Thơ, vợ của Bình Minh từng chia sẻ rằng, chiều cao có thể là một lợi thế, nhưng nhân cách mới thực sự là yếu tố quan trọng giúp con cái vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Việc nuôi dạy con trở thành một người có thể phát triển cả về thể chất và tinh thần là một bài toán phức tạp đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Cả gia đình nam siêu mẫu trong trang phục áo dài truyền thống. Dù có kinh tế ổn định, khá giả, tuy nhiên vợ chồng Bình Minh và Anh Thơ không chiều con theo kiểu để con thoải mái tiêu xài và đua đòi. Bà xã Bình Minh khuyến khích con hướng về cộng đồng thông qua các việc làm vừa sức, mang ý nghĩa, như việc cô bé đã hiến hơn 30cm tóc cho bệnh nhân ung thư. Nhìn trong ảnh, cô bé An Nhiên gây ấn tượng với đường nét gương mặt xinh xắn, hiền hậu và mái tóc đen dài thướt tha được cho là "bản sao" của mẹ. Việc rèn luyện thể thao là yếu tố quan trọng giúp hai bé nhà Bình Minh phát triển chiều cao và sức khỏe. Cả hai đều đam mê thể thao, tham gia nhiều môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền... Hiện tại cả gia đình cựu siêu mẫu có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.