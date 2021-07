Có nhà tiền tỷ, vì sao Linh Ngọc Đàm chưa sắm siêu xe

Là một trong những streamer nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Linh Ngọc Đàm luôn khiến các fan ấn tượng không chỉ qua những buổi lên sóng livestream mà còn bởi phong cách sống "cực chất". Dù có nhiều sở thích thú vị như nuôi dàn thú cưng tiền tỷ, bộ sưu tập giày siêu to khổng lồ nhưng streamer Linh Ngọc Đàm vẫn thiếu 1 thứ khiến nhiều fan vô cùng thắc mắc đó là siêu xe. Mới đây trên trang Instagram, người hâm mộ đã thắc mắc với nữ streamer Linh Ngọc Đàm rằng tại sao cô không mua ô tô để di chuyển cho tiện? Ngay sau đó Linh Ngọc Đàm đã giải thích lý do vô cùng đơn giản: "Ôi bạn thân yêu ơi. Thế là bạn chưa xem tôi livestream GTA rồi". Nếu những ai đã theo dõi Linh Ngọc Đàm chơi tựa game GTA V thời gian qua sẽ đều biết Linh Ngọc Đàm không phải là một tài xế giỏi. Đi thi bằng lái trong game Linh Ngọc Đàm trượt tới 3 lần... Thậm chí, Linh Ngọc Đàm còn gây ra rất nhiều vụ tai nạn "thảm khốc" từ khi bước chân vào thành phố Mixi City trong game GTA V. Từ những vụ nhỏ như quên thắt dây an toàn và bị văng khỏi xe đến những vụ va chạm trên đường cao tốc, Linh Ngọc Đàm đều là nhân vật chính. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Linh Ngọc Đàm quyết định không mua ô tô ngoài đời thực để tránh những sự cố như trong game. Linh Ngọc Đàm sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để luyện tập lái xe (trong game) nếu muốn trở thành một tay lái thực thụ ở cả trong thế giới ảo và xa hơn là ngoài đời thực. Dù còn trẻ tuổi nhưng thành công của Linh Ngọc Đàm khiến nhiều bậc đàn anh phải nể... Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

Là một trong những streamer nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Linh Ngọc Đàm luôn khiến các fan ấn tượng không chỉ qua những buổi lên sóng livestream mà còn bởi phong cách sống "cực chất". Dù có nhiều sở thích thú vị như nuôi dàn thú cưng tiền tỷ, bộ sưu tập giày siêu to khổng lồ nhưng streamer Linh Ngọc Đàm vẫn thiếu 1 thứ khiến nhiều fan vô cùng thắc mắc đó là siêu xe. Mới đây trên trang Instagram, người hâm mộ đã thắc mắc với nữ streamer Linh Ngọc Đàm rằng tại sao cô không mua ô tô để di chuyển cho tiện? Ngay sau đó Linh Ngọc Đàm đã giải thích lý do vô cùng đơn giản: "Ôi bạn thân yêu ơi. Thế là bạn chưa xem tôi livestream GTA rồi". Nếu những ai đã theo dõi Linh Ngọc Đàm chơi tựa game GTA V thời gian qua sẽ đều biết Linh Ngọc Đàm không phải là một tài xế giỏi. Đi thi bằng lái trong game Linh Ngọc Đàm trượt tới 3 lần... Thậm chí, Linh Ngọc Đàm còn gây ra rất nhiều vụ tai nạn "thảm khốc" từ khi bước chân vào thành phố Mixi City trong game GTA V. Từ những vụ nhỏ như quên thắt dây an toàn và bị văng khỏi xe đến những vụ va chạm trên đường cao tốc, Linh Ngọc Đàm đều là nhân vật chính. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Linh Ngọc Đàm quyết định không mua ô tô ngoài đời thực để tránh những sự cố như trong game. Linh Ngọc Đàm sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để luyện tập lái xe (trong game) nếu muốn trở thành một tay lái thực thụ ở cả trong thế giới ảo và xa hơn là ngoài đời thực. Dù còn trẻ tuổi nhưng thành công của Linh Ngọc Đàm khiến nhiều bậc đàn anh phải nể... Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News