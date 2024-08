Cơ ngơi của "Anh trai say hi" Quân AP, đi mỏi chân chưa hết

Gần đây, Quân A.P gây chú ý khi tham gia "Anh trai say hi". Mới đây, trong video giới thiệu về gia đình trên kênh TikTok, Quân A.P hé lộ cơ ngơi sống của gia đình anh ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút lái xe. Theo đó, căn villa của gia đình anh vừa là nơi sinh sống của gia đình vừa là địa điểm kinh doanh du lịch. Khung cảnh phía sau Quân A.P và mẹ chính là khu villa của gia đình. Được biết, cơ ngơi này do mẹ anh quản lý. Căn villa có khoảng 15 phòng với diện tích lớn, đầy đủ tiện nghi. Nam ca sĩ chia sẻ, anh thường xuyên rủ bạn bè về chơi khi có dịp. Giọng ca "Bông Hoa Đẹp Nhất" còn cho hay: "Tớ cũng rất hay kéo bạn bè tớ về đây ăn nhậu, câu cá, đánh bi-a"... Nam ca sĩ còn hài hước rằng mình là khách VIP nên không ai tranh phòng được với mình. Quân A.P chia sẻ thêm, vì sợ khách tới lưu trú không biết villa của gia đình nên mẹ anh đã treo rất nhiều ảnh nam ca sĩ ở phòng khách. Ở phần bình luận của video, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "Quân A.P đi hát cho vui thôi chớ tiền bạc gì tầm này", "Nhà mẹ to như thế chẳng tiêu bớt đi còn gì",... Hồ bơi xanh mát phía trước căn villa. Nội thất trong nhà sang trọng, được bày biện theo phong cách hiện đại, lịch sự. Nam ca sĩ cũng từng đăng tải hình ảnh mình cùng mẹ ở cơ ngơi của gia đình. Dân mạng cho rằng Quân A.P chính là "con trai cưng của mẹ". Nhiều fan cũng hài hước gọi ngay mẹ nam ca sĩ là "mẹ chồng". (Ảnh: Facebook, Tiktok Quân A.P)

