Thời gian qua, không ít những cô bạn xinh đẹp đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên MXH khi khoe giọng hát cực ngọt của mình bằng những clip cover. Mới nhất là clip của cô giáo Nghệ An có tên Thùy Linh. Xuất hiện ít phút trong clip cover ca khúc "Rồi cậu sẽ biết tớ thích cậu nhường nào" – nhạc phim "Gửi thời thanh xuân đơn thuần của chúng tôi" , cô giáo trẻ tuổi tên Thùy Linh không chỉ cho thấy rằng gái Nghệ An không chỉ hát hay mà còn vô cùng xinh đẹp. Được biết, cô gái trong clip tên thật là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1997, quê quán xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện tại, Thùy Linh đang là giáo viên một trường tiểu học ở TP Vinh. Sở hữu gương mặt ưa nhìn với những đường nét dễ thương, Thùy Linh dễ dàng chiếm cảm tình của nhiều người. Không chỉ "ăn điểm" ở gương mặt, cô giáo 9X Nghệ An - Thùy Linh còn sở hữu thân hình thon thả khiến không ít các chàng trai phải mê mệt. Ngoài bản cover "Rồi cậu sẽ biết tớ thích cậu nhường nào", Thùy Linh cũng từng cover nhiều ca khúc khiến cư dân mạng thổn thức. Thùy Linh xinh đẹp trong chiếc áo dài đồng phục khi đứng lớp giảng dạy. Cô bạn này cũng là minh chứng cho việc con gái đeo kính "auto xinh". Nụ cười tươi rói của cô giáo 9X Nghệ An. Cùng ngắm nhìn thêm hình ảnh xinh đẹp của cô giáo Nghệ An "gây bão" sau clip cover nhạc phim. Mời quý độc giả xem Clip cover ca khúc “Rồi cậu sẽ biết tớ thích cậu nhường nào” – nhạc phim “Gửi thời thanh xuân đơn thuần của chúng tôi” – của một cô gái Nghệ An

