Cô giáo mầm non xứ Nghệ khoe vóc dáng sau khi sinh 2 con

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, tại Nghệ An) từng nổi tiếng khắp mạng xã hội với biệt danh cô giáo mầm non xinh đẹp. Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Phan Văn Đức, cô “lên chức” mẹ của hai nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Trải qua 2 lần sinh nở, nhan sắc và vóc dáng của cô giáo mầm non này ngày càng “thăng hạng”. Nhiều dân mạng khen ngợi Nhật Linh trẻ như gái đôi mươi. Gần đây, vợ cầu thủ CLB Bóng đá Công an Hà Nội khoe nhan sắc trong veo khi “đu trend Lưu Diệc Phi" - chụp ảnh cùng hoa. Đặc biệt, Nhật Linh rất chăm chút cho làn da. Cô thường xuyên dùng skincare kỹ lưỡng và cung cấp đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, một bí quyết giúp làn da của Nhật Linh luôn khoẻ khoắn đó là hạn chế make đậm. Ở đời thường, cô theo phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Nhật Linh sở hữu vóc dáng nuột nà, đúng chuẩn đường cong hình chữ S và đôi chân thon dài. Trong quá trình mang thai, vì lên cân ít nên sau khi sinh xong khoảng 1 tháng, Nhật Linh đã về lại số cân như ban đầu. Tuy nhiên, vì muốn có vóc dáng đẹp, Nhật Linh sử dụng đến đeo đai nịt bụng để siết eo, chạy bộ mỗi sáng và ăn uống lành mạnh. Sau quãng thời gian sinh nở, lấy lại vóc dáng, Nhật Linh tự tin diện bikini khoe dáng đẹp, không chút mỡ thừa. Thậm chí, trong những tấm hình khoe khoảnh khắc đời thường, Nhật Linh vẫn "gây sốt" vì nhan sắc, vóc dáng tuyệt đẹp.

