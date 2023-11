Cô giáo mặc áo dài “dạy gì mặc nấy” khiến học sinh “đứng hình“

Mỗi dịp trường học tổ chức các sự kiện lớn như khai giảng, bế giảng, mít tinh là cô giáo lại được có dịp khoác lên mình tà áo dài thướt tha. Tuy nhiên, giờ đây không chỉ mặc những chiếc áo dài trơn hay in hoạt tiết hoa văn bình thường, các cô giáo còn khiến học sinh tròn mắt thích thú khi thể hiện tình yêu với nghề bằng những họa tiết in hình đặc trưng các môn học. Hình ảnh các cô giáo mặc những bộ áo dài độc đáo này ban đầu được các em học sinh trong trường đăng tải trên mạng xã hội sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Trong bộ áo dài độc lạ, các cô giáo vẫn giữ được nét đẹp truyền thống bên cạnh đó có sự cuốn hút riêng. Dù là toán học, hoá học, vật lý hay văn học... tất cả đều được khắc hoạ rõ nét qua những chiếc áo dài vô cùng đặc sắc này. Là một môn khó nhằn và lắm công thức, cô giáo dạy toán in luôn đề bài và bài giải lên áo cho khiến học sinh thích thú. Vừa yêu nghề lại yêu học sinh, các cô giáo quyết định in bài giảng lên luôn áo dài. Bức ảnh ghi lại một cô giáo trong chiếc áo dài đặc biệt in đậm tên tất cả các học sinh trong lớp. Cũng chỉ từ một chiếc áo dài trắng bình thường nhưng nó mang lại nhiều ý nghĩa bởi vì trên chiếc áo dài đó được in lên tất cả tên của thành viên trong lớp. Những chiếc áo dài có 1-0-2 này thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng ý tưởng đưa kiến thức lên trang phục rất độc đáo, khiến học sinh hứng thú hơn. Ảnh: Tổng hợp

