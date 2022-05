Cô gái từng yêu Đoàn Văn Hậu nổi tiếng vì mặc gì cũng đẹp

Doãn Hải My là cái tên được nhắc đến nhiều bên cạnh Đoàn Văn Hậu dù cặp đôi chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ. Bạn gái tin đồn Văn Hậu sinh năm 2001, cô từng gây ấn tượng khi đạt danh hiệu Người đẹp tài năng và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My được khen ngợi bởi vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, người đẹp còn có vóc dáng vạn người mê. Sở hữu chiều cao 1m67 cùng thân hình cân đối, thon gọn, Doãn Hải My có thể diện đẹp nhiều kiểu trang phục. Sở hữu tỷ lệ cơ thể ấn tượng, Doãn Hải My nhìn cao hơn 1m67. Dù mặc kín hay mặc hở Hải My đều được khen là gợi cảm. Trước khi vướng tin đồn tình cảm với Doãn Hải My, Đoàn Văn hậu từng công khai bạn gái Nguyễn Hoàng Anh (biệt danh: Ốc). Sau khi chia tay, Hoàng Anh vẫn nhận được không ít sự quan tâm của cư dân mạng. Hiện tại, cô cũng nhận được nhiều lời mời chụp hình quảng cáo, PR. Về phong cách thời trang, Hoàng Anh cũng gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Phong cách của cô tôn dáng trong chừng mực với những item đang là hot trend trong giới trẻ. Cô gái sinh năm 1999 cũng khéo diện những kiểu đồ ôm sát thể hiện được đường cong. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

