Cô gái mặc áo hở lưng tiếp tục lên tiếng “tố” người quay lén

Đoạn clip ghi lại hình ảnh về một cô gái mặc áo hở lưng được một người khác chở bằng xe máy lưu thông trên phố Xã Đàn (Hà Nội) từng nhận về sự quan tâm lớn. Sau khi đoạn clip gây xôn xao, một nam TikToker là người quay lén cô gái ăn mặc phản cảm này đã lên tiếng xin lỗi công khai trên MXH. Những tưởng rằng sau khi chủ clip lên tiếng xin lỗi, mọi chuyện đã có thể kết thúc nhưng mới đây bản thân cô gái ăn mặc hớ hênh kia một lần nữa lên tiếng, cho biết bản thân đã phải chịu ảnh hưởng nhiều như thế nào. Cô cũng cho rằng hành động của nam TikToker thời gian vừa qua đã không thể hiện sự hối lỗi, thậm chí còn tiếp tục đăng clip quay lén người khác. Cô bày tỏ: "Tôi đã im lặng và chịu đựng hết tất cả những hành động tiêu cực dạo gần đây để lưu làm bằng chứng. Tôi đã phải sử dụng thuốc một thời gian dài để có thể bình tĩnh ngồi đọc bình luận và phân loại những nội dung nói về tôi". Cô cho biết, ngoài danh dự bị ảnh hưởng, vụ việc còn khiến cho cô phải công khai mọi thông tin cá nhân của mình. Điều đó đã khiến cho cuộc sống cũng như công việc của cô bị xáo trộn. Mặc dù nam TikToker quay lén đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên theo cô gái anh chàng này không thể hiện được sự chân thành, còn cố tình chèn nhạc quá to vào clip để người xem không nghe được gì. Đồng thời, sau một thời gian xem xét kĩ càng, cô cũng nhận thấy chàng trai không hề có thái độ hối lỗi, liên tục đăng tải những clip quay lén người khác lên mạng xã hội. Được biết cô gái mặc áo hở lưng tên Diệu Linh, 23 tuổi, hoạt động trong ngành thiết kế thời trang. Do làm việc trong lĩnh vực thời trang nên gu ăn mặc của Vương Diệu Linh trẻ khá chất. Ngoài công việc thiết kế thời trang, Diệu Linh còn là một Tiktoker khá nổi tiếng với hơn 180 nghìn người theo dõi. Các video do 9X đăng tải thu hút lương tương tác lớn, không ít các sản phẩm triệu view. Ảnh: Tổng hợp

