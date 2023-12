Cô gái Hàn Quốc mê ăn nhưng body vẫn nuột nà cực đỉnh

Choi In Hye (sinh năm 1993) là chủ một cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, người mẫu ảnh tại Hàn Quốc. Choi In Hye nổi tiếng trên mạng xã hội với những bài đăng chia sẻ về bí quyết chăm sóc da, ăn kiêng, tập thể thao, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, quan tâm. Người đẹp sinh năm 1993 này từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, thể hình trong nước. Ở tuổi 30, nhan sắc và body của Choi In Hye ngày càng thăng hạng, được người hâm mộ nhận xét là trẻ trung như cô gái tuổi đôi mươi, body săn chắc, nuột nà và tràn đầy sức sống. Chia sẻ trên truyền thông Hàn Quốc, Choi In Hye cho hay cô mong muốn trở thành một người có ảnh hưởng để những bí quyết làm đẹp của bản thân có thể tiếp cận đến nhiều người hơn. ''Tôi chia sẻ về kiểu dáng quần áo, cách chăm sóc cơ thể ở cả bên trong lẫn bên ngoài, bao gồm chế độ ăn uống và phương pháp tập thể dục. Thay vì tạo ra một chủ đề và thực hiện nó như nhiều người đang làm, tôi chỉ đơn giản chia sẻ về những thói quen trong cuộc sống hằng ngày của mình, chân thật và thiết thực nhất", người đẹp xứ Hàn cho hay. Choi In Hye có niềm đam mê ăn uống. Trên trang mạng xã hội cá nhân, không khó để bắt gặp những bữa ăn giàu calo với thịt nướng, các loại bánh ngọt,... Nhưng Choi In Hye cho hay cô thường ăn kèm với nhiều rau xanh, cà chua, dưa chuột,... có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời, người đẹp hạn chế ăn tinh bột. Choi In Hye chia sẻ cô thường dành từ 2-3 tiếng mỗi ngày để tham gia các hoạt động thể thao khác nhau như golf, gym, pilates, đánh cầu lông, bơi lội,... Choi In Hye tập kết hợp thêm nhiều bộ môn khác nhau để có vóc dáng săn chắc, nuột nà.

Choi In Hye (sinh năm 1993) là chủ một cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, người mẫu ảnh tại Hàn Quốc. Choi In Hye nổi tiếng trên mạng xã hội với những bài đăng chia sẻ về bí quyết chăm sóc da, ăn kiêng, tập thể thao, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, quan tâm. Người đẹp sinh năm 1993 này từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, thể hình trong nước. Ở tuổi 30, nhan sắc và body của Choi In Hye ngày càng thăng hạng, được người hâm mộ nhận xét là trẻ trung như cô gái tuổi đôi mươi, body săn chắc, nuột nà và tràn đầy sức sống. Chia sẻ trên truyền thông Hàn Quốc, Choi In Hye cho hay cô mong muốn trở thành một người có ảnh hưởng để những bí quyết làm đẹp của bản thân có thể tiếp cận đến nhiều người hơn. ''Tôi chia sẻ về kiểu dáng quần áo, cách chăm sóc cơ thể ở cả bên trong lẫn bên ngoài, bao gồm chế độ ăn uống và phương pháp tập thể dục. Thay vì tạo ra một chủ đề và thực hiện nó như nhiều người đang làm, tôi chỉ đơn giản chia sẻ về những thói quen trong cuộc sống hằng ngày của mình, chân thật và thiết thực nhất", người đẹp xứ Hàn cho hay. Choi In Hye có niềm đam mê ăn uống. Trên trang mạng xã hội cá nhân, không khó để bắt gặp những bữa ăn giàu calo với thịt nướng, các loại bánh ngọt,... Nhưng Choi In Hye cho hay cô thường ăn kèm với nhiều rau xanh, cà chua, dưa chuột,... có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời, người đẹp hạn chế ăn tinh bột. Choi In Hye chia sẻ cô thường dành từ 2-3 tiếng mỗi ngày để tham gia các hoạt động thể thao khác nhau như golf, gym, pilates, đánh cầu lông, bơi lội,... Choi In Hye tập kết hợp thêm nhiều bộ môn khác nhau để có vóc dáng săn chắc, nuột nà.