Cô gái 17 tuổi "phá tan" sân khấu gameshow King of Rap là ai?

Cô nàng có biệt danh Pháo - Nguyễn Diệu Linh, 17 tuổi vừa qua đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 2 " King Of Rap". Cô gái người Tuyên Quang từng là rapper nổi tiếng với những tác phẩm triệu view như: "Ganh", "2 phút hơn", "Lạy ông lạy bà"... Trên sân khấu "King Of Rap" Pháo đã trình diễn ca khúc "Sợ quá cơ" được cô nàng xử lý vô cùng ấn tượng từ bản beat bắt tai đến cách chơi vần rất "ngông". Hiện tại, nữ rapper 2K là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Được biết, ngày trước Pháo là một người có tính cách nhút nhát, khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Từ khi đi theo con đường làm rapper, cô nàng trở thành một người hoàn toàn khác. Trong suốt 2 năm gắn bó với Rap, Pháo đã nhận ra được đam mê và lý tưởng của mình. Cô đến với "King Of Rap" để tỏa sáng và là niềm tự hào cho bố mẹ. Hiện tại, ngoài thời gian dành cho việc học, Pháo cũng đang tham gia các lớp dạy thanh nhạc và sinh hoạt trong một nhóm rapper trẻ. Sau khoảng 2 năm làm rapper, Pháo đã năng động hơn, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể trên trường lớp. Trong tương lai, Pháo muốn trở thành một rapper chuyên nghiệp. Bên cạnh rap, cô cũng muốn thử sức với ca hát. Mời quý độc giả đón xem thêm video Rapper đốt sách làm MV và văn hóa giới trẻ - Nguồn: KÊNH VTC14

