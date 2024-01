Cô dâu hot nhất MXH khoe clip tuần trăng mặt nhìn mà mê

Từng gây bão MXH vì quá xinh, cô dâu Minh Phụng (SN 1997, Hà Nội) kể từ đó luôn nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, khi đăng tải những clip trong tuần trăng mật với chồng, cô dâu Phạm Minh Phụng tiết lộ một sự thật không phải ai cũng biết. Cô nàng viết: "Ngày đó khách sạn chuẩn bị làm honeymoon bất ngờ cho chúng tôi, và bất ngờ thật... không ngờ chúng tôi chính là người dọn". Theo đó, đây là dịch vụ chuẩn bị phòng cưới cho các cặp vợ chồng son, được khách sạn setup hoa tươi khắp phòng và rải trên giường ngủ. Tuy nhiên, để nằm ngủ được thì phải "tự thân vận động", vì không tự dọn thì sao ngủ được. Minh Phụng còn hài hước kể rằng "may quá, tui không dọn mà chồng tui dọn". Bên dưới đoạn clip, không ít người cũng từng gặp hoàn cảnh tương tự, chia sẻ luôn trải nghiệm "hiếm có" của chính mình: "Mình cũng được trang trí như thế nhưng chồng tự dọn không sạch, tối nằm ngủ còn bị dập nát cánh hoa và dây ra ga giường", "Bình thường thấy lãng mạn lắm mà không ngờ thực tế nó lại vậy", "Trường hợp này mình đã nhiều lần tự hỏi, và bây giờ đã có câu trả lời", "Ôi mình vẫn nhớ như in khách sạn chuẩn bị bồn tắm rải đầy hoa hồng, làm mình không dám tắm vì phải dọn, sợ tắc cống của người ta", "Trang trí phòng cưới kiểu này làm hết hơi, dọn nửa ngày mới xong",... Cũng có một số người là nhân viên khách sạn thắc mắc: "Mình hay setup cho khách, có mấy khách tây hôm sau trả phòng vẫn y chang hiện trạng cũ. Hỏi ra thì mới biết khách thấy đẹp quá nên không nỡ ngủ", "Tui xếp cho khách cũng không biết là tui dọn cho khách hay khách dọn đống tui bày..." . Hoá ra những cảnh tình cảm lãng mạn này khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy "dở khóc dở cười". Cách đây chưa lâu, netizen không khỏi xôn xao về ngày trọng đại của cô dâu có tên Phạm Minh Phụng, liên tục tìm kiếm từ khóa “Minh Phụng Phạm”. Nguyên nhân đến từ việc cô dâu sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp và ngọt ngào, không thua kém người nổi tiếng nào. Với nhan sắc của mình đã giúp clip do Minh Phụng đăng tải thu về 2 triệu lượt xem trong 19 tiếng đồng hồ và nhận được hàng nghìn bình luận. Phía dưới clip, mọi người dành rất nhiều lời chúc phúc và khen ngợi cho sự xinh đẹp của cô dâu Minh Phụng. Tuy nhiên cũng xuất hiện những bình luận thắc mắc về chú rể, có người còn khẳng định chắc chắn đây phải là đại gia hoặc thiếu gia thì mới cưới được cô dâu xinh đẹp như Minh Phụng.

