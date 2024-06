Cô dâu Cao Bằng "tắt app làm đẹp" nhan sắc tuổi U70 ra sao?

Cặp đôi "Cô dâu 62, chú rể 26" (Lê Thị Thu Sao và Triệu Hoa Cương) từng rất nổi tiếng. Vì chênh lệch tuổi quá lớn nên hạnh phúc của cặp đôi vướng đồn thổi ác ý. Nhưng sau nhiều năm, cô dâu Thu Sao và chồng vẫn bên nhau chứng minh cho tình yêu bền chặt. Trong nhiều clip Hoa Cương chia sẻ trên MXH cặp đôi dành cho nhau những lời ngọt ngào, ân cần chẳng khác nào vợ chồng son. Hiện tại, cô Thu Sao ở tuổi 68 vẫn có làn da trắng sáng, ít nếp nhăn, mũi cao thẳng tắp Hình ảnh trên đã khiến không ít người bất ngờ, thậm chí ngợi khen rằng: "Lấy chồng đúng người, trẻ ra chục tuổi". Nhưng dễ dàng nhận ra một điều ở tất cả clip hay ảnh đăng tải cô Thu Sao đều dùng app. Hiếm hoi lắm dân mạng mới bắt được khoảnh khắc cô dâu Cao Bằng quay bằng camera thường. Có thể thấy, cô Thu Sao cũng không tránh khỏi dấu hiệu tuổi tác, nếp nhăn và di chứng méo miệng từ những lần phẫu thuật thẩm mỹ trước đó. Để khắc phục những vết hằn của năm tháng, cô dâu Thu Sao đã phải can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Do tuổi tác đã cao nên cô Thu Sao cũng bị di chứng do phẫu thậm thẩm mỹ để lại. Những hình ảnh trẻ trung được cô Thu Sao đăng tải lên trang cá nhân.

