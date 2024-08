“Cô chủ tiệm nail” Huyền My tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con

Sau khi chấm dứt mối tình "trong bóng tối" với cầu thủ Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên diễn viên Anh Tú. Cặp đôi Anh Tú và Huyền My đã tổ chức đám cưới rình rang ở Nghệ An và TP. HCM vào năm 2022. Từng tuyên bố chưa vội mang bầu mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thế nhưng chỉ khoảng 4 tháng sau hôn lễ, "cô chủ tiệm nail" thông báo có tin vui và đó là "cậu quý tử". Bẵng đi một thời gian đến nay nhóc tỳ nhà Huyền My đã tròn 1 tuổi. Ngày sinh nhật con trai, cặp đôi Anh Tú và Huyền My tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại gia. Nam diễn viên cũng hé lộ tên con là Anh Vượng (tên ở nhà là Tún) với mong muốn bé có cuộc đời suôn sẻ, thịnh vượng. "Cảm ơn sự hiện diện của mọi người cùng với gia đình tụi con. Chúng con sẽ trưởng thành và học hỏi thêm trên hành trình làm cha, làm mẹ và đồng hành tốt nhất có thể cùng với Tún yêu", ''Cô chủ tiệm nail'' Huyền My chia sẻ. Bữa tiệc tròn 1 tuổi của quý tử nhà "cô chủ tiệm nail" Huyền My còn có sự xuất hiện của họ hàng 2 bên. Trong bữa tiệc, Anh Tú liên tục khuấy động không khí bằng những câu nói gây cười. Bữa tiệc được diễn ra trong không gian ấm cúng, bé Anh Vượng được khen có nhiều điểm giống bố. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

Sau khi chấm dứt mối tình "trong bóng tối" với cầu thủ Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên diễn viên Anh Tú. Cặp đôi Anh Tú và Huyền My đã tổ chức đám cưới rình rang ở Nghệ An và TP. HCM vào năm 2022. Từng tuyên bố chưa vội mang bầu mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thế nhưng chỉ khoảng 4 tháng sau hôn lễ, "cô chủ tiệm nail" thông báo có tin vui và đó là "cậu quý tử". Bẵng đi một thời gian đến nay nhóc tỳ nhà Huyền My đã tròn 1 tuổi. Ngày sinh nhật con trai, cặp đôi Anh Tú và Huyền My tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại gia. Nam diễn viên cũng hé lộ tên con là Anh Vượng (tên ở nhà là Tún) với mong muốn bé có cuộc đời suôn sẻ, thịnh vượng. "Cảm ơn sự hiện diện của mọi người cùng với gia đình tụi con. Chúng con sẽ trưởng thành và học hỏi thêm trên hành trình làm cha, làm mẹ và đồng hành tốt nhất có thể cùng với Tún yêu", ''Cô chủ tiệm nail'' Huyền My chia sẻ. Bữa tiệc tròn 1 tuổi của quý tử nhà "cô chủ tiệm nail" Huyền My còn có sự xuất hiện của họ hàng 2 bên. Trong bữa tiệc, Anh Tú liên tục khuấy động không khí bằng những câu nói gây cười. Bữa tiệc được diễn ra trong không gian ấm cúng, bé Anh Vượng được khen có nhiều điểm giống bố. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV