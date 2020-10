Có chồng con, cô giáo mầm non vẫn nhận được lời tán tỉnh là ai?

Từ khi mạng xã hội phát triển, những cô giáo mầm non xinh đẹp thường được chú ý và dễ dàng nổi tiếng nhờ lượt người theo dõi cao. Thậm chí, các giáo viên mầm non xinh đẹp còn thường xuyên nhận những lời tỏ tình, bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội từ những người xa lạ chỉ vì ngoại hình xinh xắn. Mới đây, một cô giáo mầm non được gọi là "hot girl mầm non" dù đã có chồng và con nhưng vẫn nhận được vô vàn những lời tán tỉnh lập tức nhận được sự chú ý từ CĐM. Mới đây, 1 đoạn chat của giáo viên mầm non có tên Võ Nhật Linh nhận được sự chú ý. Sau hàng loạt lời tán tỉnh, cô nàng cho biết đã có con và cái kết là chàng trai nhận về sự "hố" khá nặng. Cô giáo mầm non - Võ Nhật Linh chính là vợ của cầu thủ nhất nhì của đội tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức. Từ khi đón con gái Dâu Tây chào đời, vợ chồng Phan Văn Đức vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh con nên việc "mẹ một con" rơi vào tình huống bị trai tán khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu, anh chàng lạ mặt đã từng nhắn tin cho Nhật Linh từ nhiều tháng trước nhưng không nhận được phản hồi nào. Đến đêm trung thu, chàng trai vẫn kiên trì gửi tin nhắn: “Trung thu anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình đi chung”. Không bỏ qua như lần trước, Nhật Linh trả lời và cho chàng trai một cái kết không thể đắng lòng hơn. Phải thừa nhận rằng, sau khi có bé Dâu Tây, Nhật Linh ngày càng mặn mà và trở lại vóc dáng xưa quá nhanh. Việc trở lại vóc dáng xưa quá nhanh cùng nhan sắc mặn mà của bà xã Văn Đức khiến nhiều người nhầm tưởng cô nàng "chưa có chủ". Con chưa tròn 2 tháng tuổi, Nhật Linh đã tự tin khoe dáng đẹp, eo thon khiến mẹ nào cũng hỏi bí kíp. Mời quý độc giả xem video: Vợ Văn Đức mang bầu 8 tháng vẫn ra sân cổ vũ, khoe chồng hết lời - Nguồn: Vietnamnet

Từ khi mạng xã hội phát triển, những cô giáo mầm non xinh đẹp thường được chú ý và dễ dàng nổi tiếng nhờ lượt người theo dõi cao. Thậm chí, các giáo viên mầm non xinh đẹp còn thường xuyên nhận những lời tỏ tình, bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội từ những người xa lạ chỉ vì ngoại hình xinh xắn. Mới đây, một cô giáo mầm non được gọi là " hot girl mầm non " dù đã có chồng và con nhưng vẫn nhận được vô vàn những lời tán tỉnh lập tức nhận được sự chú ý từ CĐM. Mới đây, 1 đoạn chat của giáo viên mầm non có tên Võ Nhật Linh nhận được sự chú ý. Sau hàng loạt lời tán tỉnh, cô nàng cho biết đã có con và cái kết là chàng trai nhận về sự "hố" khá nặng. Cô giáo mầm non - Võ Nhật Linh chính là vợ của cầu thủ nhất nhì của đội tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức. Từ khi đón con gái Dâu Tây chào đời, vợ chồng Phan Văn Đức vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh con nên việc "mẹ một con" rơi vào tình huống bị trai tán khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu, anh chàng lạ mặt đã từng nhắn tin cho Nhật Linh từ nhiều tháng trước nhưng không nhận được phản hồi nào. Đến đêm trung thu, chàng trai vẫn kiên trì gửi tin nhắn: “Trung thu anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình đi chung”. Không bỏ qua như lần trước, Nhật Linh trả lời và cho chàng trai một cái kết không thể đắng lòng hơn. Phải thừa nhận rằng, sau khi có bé Dâu Tây, Nhật Linh ngày càng mặn mà và trở lại vóc dáng xưa quá nhanh. Việc trở lại vóc dáng xưa quá nhanh cùng nhan sắc mặn mà của bà xã Văn Đức khiến nhiều người nhầm tưởng cô nàng "chưa có chủ". Con chưa tròn 2 tháng tuổi, Nhật Linh đã tự tin khoe dáng đẹp, eo thon khiến mẹ nào cũng hỏi bí kíp. Mời quý độc giả xem video: Vợ Văn Đức mang bầu 8 tháng vẫn ra sân cổ vũ, khoe chồng hết lời - Nguồn: Vietnamnet