Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU nhắm “vua sư tử” thay thế Lukaku

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Alexis Sanchez gặp nhiều khó khăn trong màu áo MU. Chính vì thế, cầu thủ người Chile hoàn tất bước cuối chuyển sang Inter Milan. Chuyển nhượng bóng đá từ Gazetta dello Sport, MU ra đề nghị hợp đồng 2 năm với Fernando Llorente và sớm nhận được cái gật đầu từ "Vua sư tử". Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, Barca có ý định chiêu mộ Rodrigo Bentancur. Tiền vệ người Uruguay đã ra sân 40 trận trong mùa giải vừa qua và anh cũng mới cam kết tương lai với Bianconeri đến tháng 6/2020. Tờ The Times cho biết, Rojo gây áp lực lên ban lãnh đạo MU để được chuyển sang đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Không thể cạnh tranh vị trí chính thức tại Real Madrid, Takefusa Kubo quyết định gia nhập Mallorca theo dạng cho mượn. Real Madrid muốn tìm một thủ thành dự bị khác cho Thibaut Courtois sau khi Keylor Navas quyết định chia tay CLB trong mùa hè này. Không thể tìm được chỗ đứng tại AC Milan, Diego Laxalt chuyển sang Atalanta nhằm tìm kiếm cơ hội chơi bóng nhiều hơn. Trang chủ CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) chính thức xác nhận đã chiêu mộ thành công Sturridge với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm dưới dạng tự do. Theo trang tin Football London, tiền vệ Christian Eriksen chỉ rời Tottenham nếu nhận được đề nghị của một trong 3 CLB là Barca, Juventus và Real Madrid. Theo Sky Sport, Fiorentina đang rất tự tin trong việc thuyết phục Chiesa tiếp tục chơi bóng ở Artemio Franchi.

