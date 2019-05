Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU nhắm sau Atletico thay thế Ander Herrera

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ L'Equipe, CLB Lyon đang nhắm tới Mikel Arteta, trợ lý của Pep Guardiola tại Manchester City về làm HLV trưởng. Chuyển nhượng bóng đá từ London trong bối cảnh hàng công Chelsea gặp khó khăn, khi Higuain không mấy gây ấn tượng còn Eden Hazard sắp gia nhập Real, có không ít thông tin cho rằng The Blues muốn gọi trở lại Morata. Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, MU tìm kiếm người thay thế Ander Herrera đã nhắm đến hàng loạt cái tên tiềm năng, trong đó có Thomas Partey của Atletico Madrid. Theo L'Equipe, Antoine Griezmann đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barca. Bên cạnh đó, anh sẽ hưởng mức lương 17 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, Manchester City là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ kí của cầu thủ người Pháp. Trang tin nổi tiếng Sky Sports xác nhận Luka Jovic đã hoàn tất thương vụ chuyển đến Real Madrid từ Eintracht Frankfurt. Để có được sự phục vụ của tiền đạo đang lên người Serbia, Los Blancos chấp nhận trả cho đại diện nước Đức số tiền 60 triệu euro. MU sẽ ưu tiên mang về sân Old Trafford những bản hợp đồng tiềm năng để đào tạo và phát triển thành ngôi sao lớn. Sau khi đạt thoả thuận chiêu mộ Isak Hansen-Aaroen (14 tuổi), Quỷ đỏ sớm đặt vấn đề với một tài năng trẻ khác. Lacazette đã nhẹ nhàng trấn an Arsenal bằng một thông điệp ngắn gọn qua mạng xã hội. Anh chia sẻ hình ảnh vui vẻ của mình cùng các đồng đội tại khu tập luyện Cobham và gắn với địa điểm là Khu vườn của tôi. Theo Daily Recod, De Gea đã yêu cầu Man Utd cho hưởng mức lương cao nhất đội, như Alexis Sanchez (rơi vào khoảng 400.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, anh nhận ngay câu trả lời từ phó chủ tịch Ed Woodward rằng điều đó là không thể. Theo nguồn tin từ Kicker, Lewandowski đang chờ được gia hạn hợp đồng mới để thay thế cho giao kèo cũ sẽ đáo hạn vào năm 2021.Tất nhiên, với tầm quan trọng của số 9, chẳng có lý do gì khiến đại kình địch Dortmund chần chừ và cả 2 đều đang có động thái thực hiện điều này. Mới đây, ESPN đã đưa tin rằng Arsenal là câu lạc bộ mới nhất muốn có được chữ ký của tiền vệ Andre Gomes sau những gì mà anh đã thể hiện ở giải đấu cao nhất nước Anh.

