Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU bất ngờ sang Pháp săn tiền vệ khủng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU sẵn sàng có động thái mới, nhằm chiêu mộ Mandzukic trong tháng Giêng. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Barcelona đang tích cực lên phương án chiêu mộ Willian mùa hè 2020. Nhà đương kim vô địch La Liga tin rằng đây sẽ là sự bổ sung hoàn hảo, trong bối cảnh đội bóng cần những "miếng đánh" mới giàu tốc độ và tiềm năng hơn trong đội hình.Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mirror, thượng tầng Wolves đã cử trinh sát theo dõi Martin Odegaard, nhằm tạo tiền đề cho một bản hợp đồng mùa hè 2020. Sao trẻ đang được Real Madrid cho Real Sociedad mượn khiến cả La Liga phát cuồng vì những màn trình diễn siêu hạng suốt thời gian qua. Theo thông tin từ Evening Standard, MU đã "chấm" James Maddison của Leicester City bên cạnh đó là Jadon Sancho của Dortmund trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Theo Voetbal International, tham vọng của Real Madrid ngày càng khó thực hiện. Bởi lẽ, Ajax chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới với Donny Van de Beek để giữ chân sao trẻ này ở lại Hà Lan. Chelsea đang đối mặt với nguy cơ mất đi viên ngọc quý trong đội hình là Mason Mount khi Real Madrid bắt đầu dòm ngó ngôi sao trẻ này. Tờ Mirror trích nguồn tin từ Liverpool cho biết, CLB này đã lo việc không thể giữ HLV Jurgen Klopp lâu dài, dù ông còn 3 năm trong hợp đồng. Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness tuyên bố “Hùm xám” sẽ khởi động lại thương vụ Leroy Sane vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, tùy thuộc vào tiến độ hồi phục của tuyển thủ Đức. Nguồn tin từ Daily Mail khẳng định, MU đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi 3 trận đấu gần nhất của Lyon gặp PSG, Brest và Zenit. Cái tên mà đội chủ sân Old Trafford nhắm đến không ai khác đó chính là Moussa Dembele. HLV thủ môn của David de Gea từ Atletico Madrid tới MU là Emilio Alvarez, đã quyết định rời Old Trafford 3 tháng sau khi Quỷ đỏ bổ nhiệm Richard Hartis là HLV thủ môn chính. Clip: Moussa Dembele - All 22 Goals & Assists for Lyon 2018/19 so far (HD) - Nguồn: Youtube.

