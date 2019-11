Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Liverpool nhanh tay "hốt" sao Barca

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Cadena Cope, MU tuyên bố sẵn sàng để Pogba ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới nếu có bất kỳ câu lạc bộ nào đồng ý đặt lên bàn đàm phán khoản tiền 130 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá Transfermarkt, giá trị của Ivan Rakitic vào thời điểm hiện tại là 35 triệu euro. Nhiều người cho rằng AC Milan sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị đổi Federico Bernardeschi lấy tiền vệ của Barcelona.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Guardian, cựu chốt chặn của Millwall, Jordan Archer hiện đang là mục tiêu của West Ham United. Để nhanh chóng giải quyết tình hình, The Hammers đang cân nhắc các cầu thủ tự do, và Archer gần như là lựa chọn duy nhất bởi anh này hiện vẫn chưa khoác áo CLB nào sau khi rời Millwall vào cuối mùa giải trước. Mới đây, truyền thông Đức đồng loạt tiết lộ, Liverpool, Chelsea, Manchester United và Manchester City đều đã tổ chức các cuộc đàm phán cùng Leverkusen với mục đích chiêu mộ cầu thủ sáng giá nhất câu lạc bộ này là Kai Havertz. Theo các báo cáo của tờ The Times, thoạt đầu M.U lên kế hoạch mua chân sút 19 tuổi vào phiên chợ Hè sang năm. Tuy nhiên, đại diện của Premier League bất ngờ thay đổi và sắp gửi đề nghị 60 triệu bảng để thuyết phục RB Salzburg ngay trong chợ Đông 2019 này. Nguồn tin từ Goal tiết lộ, vấn đề chấn thương nhiều khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng với Sane vào tháng Giêng tới đây. Tuy nhiên, phía Bayern dường như đã hạ quyết tâm chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi. Được biết, họ vừa tổ chức một cuộc gặp với người đại diện của anh để chốt một vài điều khoản thỏa thuận nhằm đưa Sane về Allianz Arena trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Theo Daily Mail, một loạt các CLB hàng đầu nước Anh đã tạo nên cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ tuổi teen Ricky-Jade Jones. Chàng trai sinh năm 2001 hiện đang là tiền vệ của Peterborough United - đội bóng đang thi đấu tại League One (Giải Hạng 3 Anh). Sau mùa Hè gần như án binh bất động với chuyển nhượng, Liverpool đang có những kế hoạch quan trọng cho tháng Giêng 2020. Jurgen Klopp có tham vọng đưa Liverpool đến với danh hiệu Premier League sau 30 năm chờ đợi, và bảo vệ chức vô địch Champions League. Do đó, ông đã nhanh chóng liên hệ Ivan Rakitic để tăng cường tuyến giữa. Ibrahimovic về quê nhà làm ông chủ. Cụ thể, phía Hammarby vừa chính thức xác nhận, Ibrahimovic đã trở thành đồng sở hữu của họ. Tiền đạo 38 tuổi đã mua lại 50% cổ phần của CLB và đang có tham vọng biến Hammarby trở thành đội bóng mạnh nhất ở bán đảo Scandinavia. Christian Eriksen chắc chắn rời Tottenham vào cuối mùa và thu hút sự chú ý của rất nhiều đội bóng lớn. Mới nhất, HLV Jose Mourinho cũng đã úp mở khả năng Tottenham sẽ không tha thiết gia hạn hợp đồng với Eriksen. Bến đỗ tiếp theo của Eriksen gần như đã được hé lộ đó là Inter Milan. Clip Ivan Rakitić 2019 The Complet Midfielder Passes, Goals & Skills - Nguồn: Youtube

