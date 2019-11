Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Arsenal mất bộ đôi vì chính thuyền trưởng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Mail cho hay, Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Sporting Lisbon và muốn chuyển đến Ngoại hạng Anh thi đấu. Chuyển nhượng bóng đá từ Corriere dello Sport xác nhận, Man United đề nghị mức giá 20 triệu euro cho thương vụ Smalling nhưng AS Roma chỉ đồng ý trả 10 triệu euro.Chuyển nhượng cầu thủ từ Mundo Deportivo đều đồng loạt khảng định PSG muốn giữ chân Mbappe hơn Neymar. Theo Calciomercato, AC Milan dự kiến sẽ chỉ bỏ ra 6 triệu euro để hỏi mua tiền đạo Mariano Diaz Tất nhiên, con số này đã khiến Real Madrid cảm thấy không hài lòng và rất có thể, AC Milan sẽ phải từ bỏ việc chiêu mộ cựu sao Lyon. Theo Calciomercato, Fabian Ruiz cảm thấy rất có hứng thú khi được làm việc cùng Pep Guardiola và sẵn sàng chuyển đến Man City thi đấu dù đang được Barca hay Real Madrid để mắt tới. Theo Liverpool Echo, để tạo điều kiện ra sân thường xuyên hơn cho tài năng trẻ Kelleher, BLĐ Liverpool đang cân nhắc để thủ môn này ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1. The Athletic tiết lộ Ole Gunnar Solskjaer xác định thương vụ Erling Haaland tới MU chỉ còn là thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa. Theo tờ The Independent, HLV Mauricio Pochettino sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc huấn luyện. Chiến lược gia người Argentina vừa bị Tottenham sa thải sau quãng thời gian 5 năm rưỡi làm việc tại London. Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette sẽ chia tay Arsenal nếu HLV Unai Emery vẫn tại vị. Theo thông tin từ Daily Mail, nếu như HLV Unai Emery tiếp tục nắm quyền ở Arsenal trong mùa giải mới thì 2 tiền đạo Aubameyang và Lacazette sẽ rời đội bóng này. Mới nhất, một cầu thủ tuổi teen tài năng đã lần đầu tiên đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng MU, đó là Noam Emeran. Emeran thi đấu ở vị trí sở trường là chạy cánh. Anh từng tiết lộ một trong những thần tượng của mình là Anthony Martial. Clip CAN YOU NAME THE FRANCE WORLD CUP SQUAD? - Nguồn: Arsenal

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Mail cho hay, Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Sporting Lisbon và muốn chuyển đến Ngoại hạng Anh thi đấu. Chuyển nhượng bóng đá từ Corriere dello Sport xác nhận, Man United đề nghị mức giá 20 triệu euro cho thương vụ Smalling nhưng AS Roma chỉ đồng ý trả 10 triệu euro. Chuyển nhượng cầu thủ từ Mundo Deportivo đều đồng loạt khảng định PSG muốn giữ chân Mbappe hơn Neymar. Theo Calciomercato, AC Milan dự kiến sẽ chỉ bỏ ra 6 triệu euro để hỏi mua tiền đạo Mariano Diaz Tất nhiên, con số này đã khiến Real Madrid cảm thấy không hài lòng và rất có thể, AC Milan sẽ phải từ bỏ việc chiêu mộ cựu sao Lyon. Theo Calciomercato, Fabian Ruiz cảm thấy rất có hứng thú khi được làm việc cùng Pep Guardiola và sẵn sàng chuyển đến Man City thi đấu dù đang được Barca hay Real Madrid để mắt tới. Theo Liverpool Echo, để tạo điều kiện ra sân thường xuyên hơn cho tài năng trẻ Kelleher, BLĐ Liverpool đang cân nhắc để thủ môn này ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1. The Athletic tiết lộ Ole Gunnar Solskjaer xác định thương vụ Erling Haaland tới MU chỉ còn là thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa. Theo tờ The Independent, HLV Mauricio Pochettino sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc huấn luyện. Chiến lược gia người Argentina vừa bị Tottenham sa thải sau quãng thời gian 5 năm rưỡi làm việc tại London. Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette sẽ chia tay Arsenal nếu HLV Unai Emery vẫn tại vị. Theo thông tin từ Daily Mail, nếu như HLV Unai Emery tiếp tục nắm quyền ở Arsenal trong mùa giải mới thì 2 tiền đạo Aubameyang và Lacazette sẽ rời đội bóng này. Mới nhất, một cầu thủ tuổi teen tài năng đã lần đầu tiên đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng MU, đó là Noam Emeran. Emeran thi đấu ở vị trí sở trường là chạy cánh. Anh từng tiết lộ một trong những thần tượng của mình là Anthony Martial. Clip CAN YOU NAME THE FRANCE WORLD CUP SQUAD? - Nguồn: Arsenal