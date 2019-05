Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus chơi lớn, sắm bom tấn tuyến giữa

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, mối quan hệ giữa Gareth Bale và HLV Zidane đã đổ vỡ hoàn toàn và CĐM MU đang chờ đợi tiền vệ này về với sân Old Tranfford. Chuyển nhượng bóng đá từ Mundo Derpotivo, phía Barcelona đang lo lắng việc đội bóng đã quật ngã họ tại vòng bán kết Champions League sẽ sở hữu cặp trung vệ xuất sắc nhất Hà Lan là De Ligt và Van Dijk. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, sau khi dính tin đồn chuyển sang Barca thi đấu, Alexandre Lacazette đã có câu trả lời gọn gàng: "Tôi thấy mình như được tâng bốc". Theo nhiều chuyên gia ở Ý, chỉ khi Juventus kèm vào điều khoản mua Isco thêm một cầu thủ chất lượng (Dybala hoặc Pjanic) thì Real Madrid mới cân nhắc đề nghị này. Hậu vệ của Ajax Amsterdam - Nicolas Tagliafico đang đứng trước viễn cảnh gia nhập một CLB lớn hơn ngay sau mùa giải 2019/20. HLV Zinedine Zidane cùng Sergio Ramos đã chỉ ra 5 cái tên có thể giúp Real Madrid lột xác hoàn toàn ở mùa giải tới. Arsenal đang có những động thái nhắm đến một trong những trung vệ hàng đầu của Serie A thời điểm hiện tại đó là Kostas Manolas của AS Roma. Cầu thủ trẻ Reece James, người đang thi đấu trong màu áo Wigan dưới dạng cho mượn từ Chelsea đang là mục tiêu của 2 CLB đang chơi tại Premier League. HLV Maurizio Sarri đã bày tỏ mong muốn giữ lại Gonzalo Higuain bất chấp việc anh sắp hết hợp đồng cho mượn. Với tình cảnh này, Olivier Giroud nhiều khả năng sẽ phải ra đi và có một CLB đã đánh tiếng muốn đưa ra đề nghị. Theo thông tin từ The Sun, “thần đồng” bóng đá Anh, Jadon Sancho quyết định ở lại Borussia Dortmund ít nhất một mùa giải nữa. Do đó, Man United và một số đội bóng lớn ở châu Âu coi như hết cửa có chữ ký của cầu thủ sinh năm 2000 từng thuộc lò đào tạo trẻ của Man City.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, mối quan hệ giữa Gareth Bale và HLV Zidane đã đổ vỡ hoàn toàn và CĐM MU đang chờ đợi tiền vệ này về với sân Old Tranfford. Chuyển nhượng bóng đá từ Mundo Derpotivo, phía Barcelona đang lo lắng việc đội bóng đã quật ngã họ tại vòng bán kết Champions League sẽ sở hữu cặp trung vệ xuất sắc nhất Hà Lan là De Ligt và Van Dijk. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, sau khi dính tin đồn chuyển sang Barca thi đấu, Alexandre Lacazette đã có câu trả lời gọn gàng: "Tôi thấy mình như được tâng bốc". Theo nhiều chuyên gia ở Ý, chỉ khi Juventus kèm vào điều khoản mua Isco thêm một cầu thủ chất lượng (Dybala hoặc Pjanic) thì Real Madrid mới cân nhắc đề nghị này. Hậu vệ của Ajax Amsterdam - Nicolas Tagliafico đang đứng trước viễn cảnh gia nhập một CLB lớn hơn ngay sau mùa giải 2019/20. HLV Zinedine Zidane cùng Sergio Ramos đã chỉ ra 5 cái tên có thể giúp Real Madrid lột xác hoàn toàn ở mùa giải tới. Arsenal đang có những động thái nhắm đến một trong những trung vệ hàng đầu của Serie A thời điểm hiện tại đó là Kostas Manolas của AS Roma. Cầu thủ trẻ Reece James, người đang thi đấu trong màu áo Wigan dưới dạng cho mượn từ Chelsea đang là mục tiêu của 2 CLB đang chơi tại Premier League. HLV Maurizio Sarri đã bày tỏ mong muốn giữ lại Gonzalo Higuain bất chấp việc anh sắp hết hợp đồng cho mượn. Với tình cảnh này, Olivier Giroud nhiều khả năng sẽ phải ra đi và có một CLB đã đánh tiếng muốn đưa ra đề nghị. Theo thông tin từ The Sun, “thần đồng” bóng đá Anh, Jadon Sancho quyết định ở lại Borussia Dortmund ít nhất một mùa giải nữa. Do đó, Man United và một số đội bóng lớn ở châu Âu coi như hết cửa có chữ ký của cầu thủ sinh năm 2000 từng thuộc lò đào tạo trẻ của Man City.