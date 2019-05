Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Liverpool giải cứu hàng thừa Real Madrid

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN Soccer, Griezmann đã đạt được thỏa thuận miệng với Barca. Theo đó, anh chấp nhận giảm lương để gia nhập Barca và mọi động thái sẽ được Blaugrana tiến hành sau ngày 30 tháng 6, bởi thời gian này mức phí giải phóng hợp đồng của Griezmann sẽ giảm từ 200 triệu euro xuống còn 120 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ MARCA, Matthijs de Ligt đã đồng ý chuyển sang Barca thi đấu. Bên cạnh đó, "Blaugrana" và đội chủ sân Johan Cruyff Arena cũng đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 70 triệu euro. Thế nhưng, tay cò Mino Raiola lại đang là rào cản của thương vụ này. Chuyển nhượng cầu thủ từ Sport, Herrera có thể lật kèo PSG phút chót. Cụ thể, thay vì đến PSG, Herrera sẽ hồi hương gia nhập Barcelona. Trước sức hút quá lớn từ Barcelona, Herrera không có lý do gì để chối từ. MU rất muốn có sự phục vụ của Alderweireld tuy nhiên, trung vệ người Bỉ đã sớm chốt bến đỗ mới. Cụ thể, Alderweireld muốn trở lại Ajax, nơi anh đã có 3 chức vô địch Hà Lan. Cụ thể theo The Sun, Gareth Bale sẽ bị "đóng băng" toàn bộ các hoạt động cùng đội một kể từ sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Thay vào đó ngôi sao người Xứ Wales sẽ hoạt động theo lịch trình của đội U23. Theo AS, lãnh đạo Chelsea đang rất quyết đoán trong việc giữ chân bằng được Hazard bất cứ giá nào, dù cho đang nhận được đề nghị gần 100 triệu bảng từ Real Madrid. HLV Jurgen Klopp cho hay ông rất muốn Liverpool chiêu mộ tiền vệ Asensio của Real. Liverpool từng hỏi mua Asensio vào mùa trước nhưng bị từ chối. Asensio hiện đang có mức giá phá vỡ hợp đồng lên tới 600 triệu bảng nhưng Liverpool sẽ có được người mình cần nếu đưa ra mức giá thuyết phục được Real Madrid. PSG tuyên bố họ sẽ chỉ nhả Neymar cho Real nếu nhận được ít nhất 300 triệu bảng (348 triệu euro). Bên cạnh đó, đội bóng thành Paris cũng đang nhắm đến James Rodriguez trong trường hợp Neymar ra đi. James sẽ rời Bayern và trở về Real sau mùa giải năm nay nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có kế hoạch giữ chân cầu thủ này. Đội bóng thành London đang muốn cắt giảm quỹ lương, cân bằng ngân sách nên sẽ tống tiễn hàng loạt ngôi sao ra khỏi sân Emirates Hè này. Aaron Ramsey, Petr Cech cùng Danny Welbeck đã nói lời chào tạm biệt. HLV Unai Emery cũng không muốn giữ bộ đôi tiền vệ Mesut Ozil và Mkhitaryan. Chưa dừng lại ở đây, Arsenal đã thông báo đến một vài thành viên nên tìm bến đỗ mới như Stephan Lichtsteiner, Jenkinson, Mohamed Elneny, Mustafi và Henrikh Mkhitaryan. MU là bến đỗ tiềm năng nhất dành cho Coutinho. Được biết, bất chấp Coutinho thi đấu không tốt, HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng, anh là mảnh ghép hoàn hảo để phục hưng Man United trong mùa giải tới.

