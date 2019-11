Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG trói chân Mbappe bằng điều khoản khủng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ London, Tottanhem Hotspur đang đưa nhiều tên tuổi sáng giá của bóng đá châu Âu vào tầm ngắm trong công cuộc cải tổ lực lượng vào tháng 1, nổi bật trong số đó có Riqui Puig - sản phẩm của lò đào tạo trẻ La Masia. Chuyển nhượng bóng đá từ TuttoSport cho hay, RB Salzburg sẵn sàng để Erling Haaland ra đi nếu nhận đủ 100 triệu euro. Đây là số tiền tương đối lớn với một cầu thủ ở tuổi đôi mươi và M.U có thể phải suy nghĩ lại. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, MU cử các tuyển trạch viên cao cấp đến BayArena tối nay để trực tiếp theo dõi Havertz trong trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League. Khi được hỏi liệu có hứng thú với công việc ở Bayern Munich khi tham gia chương trình bình luận trên beIN SPORTS, Wenger cho hay: "Tôi đến đây để nói về những trận đấu và bạn bắt đầu bằng một câu hỏi hóc búa. Điều này khiến tôi áp lực." Theo thống kê từ Manchester Evening News, MU đã có những tin đồn liên quan đến 37 cầu thủ khác nhau trong thời gian qua. Theo Yahoo Sports, bất chấp "chấn thương", Bale vẫn có tên trong danh sách triệu tập sắp tới của tuyển Xứ Wales. Được biết chính Bale là người đã chủ động yêu cầu HLV Ryan Giggs về chuyện này. Với những đóng góp tích cực của Chris Smalling, AS Roma được cho đã lên kế hoạch đàm phán với M.U để mua đứt trung vệ này. Tuy nhiên mức giá đó không đáp ứng được yêu cầu của đội chủ sân Old Trafford. Man United muốn có 20 triệu euro cho bản hợp đồng này. Theo Marca, PSG dự tính cung cấp bản hợp đồng mới cùng mức lương "khủng", nhằm thuyết phục Mbappe ở lại Paris dài hạn. Theo đó, sao trẻ người Pháp sẽ nhận đãi ngộ 40 triệu euro/mùa, bằng với người đàn anh Neymar. Theo nguồn tin của Calciomercato, AC Milan đã chấm dứt sự quan tâm đến Everton Soares. Lý do là bởi Rossoneri tin rằng mức giá của tuyển thủ Brazil là quá cao. Mới đây, Everton đã ký vào thỏa thuận mới với Gremio, trong đó điều khoản giải phóng hợp đồng có giá trị lên đến hơn 100 triệu bảng. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đang đến gần, và Man Utd phải đẩy nhanh các mục tiêu. Một trong số đó là James Maddison. Theo giới truyền thông Anh, Man Utd cố gắng tìm thỏa thuận với Leicester với giá 80 triệu bảng, cùng các tùy chọn trả sau. Clip Kylian Mbappe an Absolute Beast Born for Real Madrid - Nguồn: Youtube

