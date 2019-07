Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: AC Milan muốn có sao thất sủng MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, Arsenal đặt quyết tâm và gần hiện thực hóa thành công thương vụ hỏi mượn tiền vệ Dani Ceballos từ Real Madrid. Chuyển nhượng bóng đá từ Cadena Cope cho biết, Atletico Madrid đồng ý trả ngay 30 triệu euro và bổ sung thêm 5 triệu ở những giai đoạn tiếp theo cho trung vệ Mario Hermoso. Chuyển nhượng cầu thủ từ Calcio, AC Milan vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ trung vệ Dejan Lovren của Liverpool, song họ sẽ còn mất thêm thời gian để thuyết phục trung vệ người Croatia. Nguồn tin từ The Sun cho biết, Arsenal đã thuyết phục thành công Dani Alves gia nhập Arsenal trước sự quan tâm của Manchester City lẫn Tottenham Hotspur. Tại bến đỗ mới, "lão tướng" sinh năm 1983 sẽ nhận được mức đãi ngộ 200.000 bảng/tuần. Nguồn tin từ TuttoSport cho hay, AC Milan bất ngờ lên kế hoạch hỏi mua trung vệ Eric Bailly để gia cố hàng phòng ngự. Trước đó, Rossoneri từng đàm phán với Liverpool cho trường hợp của Dejan Lovren. HLV Brendan Rodgers đã lên tiếng làm rõ tương lai Harry Maguire và chỉ còn chờ MU định đoạt thương vụ chuyển nhượng này. Trang chủ Barcelona xác nhận, họ đã kích hoạt điều khoản mua lại hậu vệ trái Marc Cucurella từ Eibar với giá 4 triệu euro. Mùa giải trước, Marc Cucurella thi đấu cho Eibar dưới dạng cho mượn và CLB này đã sớm kích hoạt điều khoản mua đứt với giá 2 triệu euro. Matthijs de Ligt đã chính thức đặt chân đến nước Ý để gia nhập Juventus với giá chuyển nhượng vào khoảng 75 triệu euro. Bản thân cầu thủ người Hà Lan sẽ được lãnh mức lương cao 12 triệu euro/mùa, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo. Juventus đã chính thức ký hợp đồng với sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Lyon, Hamza Rafia với giá 400.000 euro. Không những vậy, số tiền đội bóng thành Turin bỏ ra có thể sẽ lên đến 5 triệu euro nếu Rafia đạt được các thành tích nhất định. Jordan Veretout đang ở rất gần AS Roma sau khi hai bên chốt mức phí chuyển nhượng.

