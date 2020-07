Chụp ảnh cưới “bước nhảy hoàn vũ”, cặp đôi gặp “thảm họa” bất ngờ

Lora Wendorf và Jordan Devries đang tay trong tay chụp ảnh trong lễ cưới bên bến tàu thơ mộng ở Vancouver, Canada. Lora chợt nhớ đến một vũ điệu rất đỗi lãng mạn mà mình từng trầm trồ không ngớt trong chương trình "Dancing With The Stars" và rủ chồng cùng nhau tạo dáng. Trong phút chốc khi cả hai mất thăng bằng và rơi tõm xuống nước. Vừa lóng ngóng trèo lên bờ, Lora vừa cười nhạo người yêu bằng tuổi và "chụp mũ" anh tội kéo cô cùng ngã. Lora thừa nhận mình gần như bật khóc khi trông thấy vẻ ngoài chật vật của bản thân, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sao phải sầu lo vì một sự cố chẳng ai ngờ đến? Thế là nàng dâu mới thản nhiên thay một chiếc váy khác, tiếp tục chụp ảnh và tận hưởng một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Sau lễ cưới, cặp đôi còn in những tấm ảnh cưới bắt được khoảnh khắc xấu hổ của họ lên thiệp cảm ơn gửi đến quan khách. Lora nói: "Rõ ràng là tôi muốn một bộ ảnh cưới lãng mạn trong cảnh hoàng hôn, thế mà kết cục lại hóa chuyện cười thế này đây".

