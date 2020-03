Hé lộ nhan sắc của bạn gái Đoàn Văn Hậu, dân mạng bình luận nhiệt tình

Thời buổi các app chỉnh sửa ảnh phát triển, bất kỳ cô gái nào đều dính "lời nguyền" ảnh ảo hơn thật, và các nàng WAGs cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu trở thành gương mặt tiếp theo bị soi ra nhan sắc thật kém xinh hơn hẳn ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Hoàng Anh Ốc, bạn gái Văn Hậu vốn là một hot girl quê Thái Bình có tiếng với hơn 130.000 lượt theo dõi. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút, được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, một vài khoảnh khắc cô nàng xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai được báo chí chụp lại khiến người hâm mộ không khỏi hoảng hốt. Ảnh: Zing. Có thể thấy rõ, Hoàng Anh bên ngoài sở hữu khuôn mặt kém thon gọn, nước da đen, mũi thô hơn hẳn trong ảnh cô nàng đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù không được đẹp xuất sắc như trên ảnh nhưng Hoàng Anh vẫn sở hữu khuôn mặt khả ái, gây thiện cảm với người đối diện. Bạn gái Văn Hậu cũng từng được nhiều người gặp gỡ, tiếp xúc ở ngoài nhận xét là dễ thương, trẻ hơn so với tuổi thật. Thiết nghĩ, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ như Hoàng Anh nếu như bị chụp ở một khoảnh khắc ngẫu nhiên, chưa có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa yếu tố ánh sáng hay góc máy cũng giữ vai trò quan trọng trong chụp hình nên việc kém bắt mắt hơn là điều quá bình thường. Trước Hoàng Anh, một loạt các nàng WAGs khác cũng bị mang ra so sánh ảnh trên mạng với nhan sắc thật ngoài đời. Vợ Phan Văn Đức từng thừa nhận sở hữu khuôn mặt vuông, kém thon gọn. Bạn gái tin đồn của Quang Hải là Huyền My từng bị nhận xét là già và nhợt nhạt hơn những bức ảnh cô đăng tải. Thậm chí nàng WAGs được lòng người hâm mộ nhất làng bóng việt là Quỳnh Anh, vợ Duy Mạnh cũng phải chịu chung cám cảnh ngoài đời kém xinh hơn hình selfie. Xem thêm clip: Bạn Gái Cầu Thủ Văn Hậu là ai? Được Văn Hậu tặng HCV sau chiến thắng U22 Việt Nam - Nguồn: Youtube

