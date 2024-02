Chủ tịch Văn Toàn chuẩn bị Tết, nhìn căn biệt phủ tráng lệ

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa chia sẻ không khí rộng ràng chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2024 của gia đình ở Hải Dương. Theo đó gia đình tiền đạo sinh năm 1996 của đội tuyển Việt Nam đã sắm một cây đào to, khoe sắc thắm để ở trước nhà. "Tết sắp tới rồi", Văn Toàn chia sẻ trên story cá nhân. Đây cũng năm đầu tiên gia đình Văn Toàn đón tết ở căn nhà mới khang trang, to như biệt thự. Đây chính là thành quả lao động miệt mài suốt những năm qua của nam cầu thủ dành cho cho bố mẹ. Ở tuổi 27, Văn Toàn khiến dân mạng trầm trồ khi hoàn thiện căn nhà to như biệt phủ ở Hải Dương cho bố mẹ. Văn Toàn từng chia sẻ: “Xây nhà cho bố mẹ thì đó là điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào. Tại vì dù sao thì khoảng thời gian của tôi ở với gia đình nó rất là ít. Từ khi còn nhỏ thì tôi nghĩ là khi có đầy đủ kinh tế sẽ xây nhà cho bố mẹ để gia đình có một cuộc sống tốt hơn, đó là điều bình thường mà”. Văn Toàn được xem là hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ bởi sự nỗ lực để đạt được thành công của chàng cầu thủ. Hiện tại Văn Toàn vẫn duy trì việc kinh doanh thời trang dưới sự giúp đỡ của một người bạn. Về công việc chính cầu thủ quê Hải Dương vẫn đang nỗ thi đấu tốt nhất ở CLB Nam Định cũng như đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa chia sẻ không khí rộng ràng chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2024 của gia đình ở Hải Dương. Theo đó gia đình tiền đạo sinh năm 1996 của đội tuyển Việt Nam đã sắm một cây đào to, khoe sắc thắm để ở trước nhà. "Tết sắp tới rồi", Văn Toàn chia sẻ trên story cá nhân. Đây cũng năm đầu tiên gia đình Văn Toàn đón tết ở căn nhà mới khang trang, to như biệt thự. Đây chính là thành quả lao động miệt mài suốt những năm qua của nam cầu thủ dành cho cho bố mẹ. Ở tuổi 27, Văn Toàn khiến dân mạng trầm trồ khi hoàn thiện căn nhà to như biệt phủ ở Hải Dương cho bố mẹ. Văn Toàn từng chia sẻ: “Xây nhà cho bố mẹ thì đó là điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào. Tại vì dù sao thì khoảng thời gian của tôi ở với gia đình nó rất là ít. Từ khi còn nhỏ thì tôi nghĩ là khi có đầy đủ kinh tế sẽ xây nhà cho bố mẹ để gia đình có một cuộc sống tốt hơn, đó là điều bình thường mà”. Văn Toàn được xem là hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ bởi sự nỗ lực để đạt được thành công của chàng cầu thủ. Hiện tại Văn Toàn vẫn duy trì việc kinh doanh thời trang dưới sự giúp đỡ của một người bạn. Về công việc chính cầu thủ quê Hải Dương vẫn đang nỗ thi đấu tốt nhất ở CLB Nam Định cũng như đội tuyển quốc gia.