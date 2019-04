1m vuông 10 người chen lấn chụp ảnh ở quán cà phê hot nhất Hội An

Đến du lịch Hội An, ngoài khu vực phố cổ hay bến tàu, các bạn trẻ còn rất chú ý tới quán cafe có view cực đẹp nhìn xuống khu vực Trần Phú. Đặc biệt là sau khi những bức ảnh của các hot girl, người đẹp check-in ở đây đã đưa địa điểm này lên tầm cao mới. Mới đây, nickname Tran Bao An vừa chia sẻ một hình ảnh chụp lại cảnh đông đúc tại góc ban công sống ảo ở quán cafe hot nhất Hội An. Bức ảnh được đăng tải với dòng caption: "1 mét vuông, 1 bạn tự sướng, thôi nghỉ chụp". Dòng trạng thái ngắn gọn của Tran Bao An đã khái quát toàn bộ nội dung của tấm hình khi có rất nhiều người đang xếp hàng chờ nhau để có được bức ảnh ở ban công sống ảo "đắt giá" nhất Hội An. Bên cạnh đó, quán cafe này cũng từng thu hút rất nhiều người nổi tiếng tới để thực hiện bức ảnh sống ảo của mình thu hút sự chú ý của CĐM. Ảnh minh họa. Đồng ý là quán cafe ở Hội An này có view đẹp thì ai mà chẳng muốn ghé đến check-in. Thế nhưng khi đến nơi, không ít người "tá hỏa" trước cảnh tượng chỉ một góc ban công bé tí mà có cả chục người chen chúc để chụp ảnh. Ảnh minh họa. Chứng kiến cảnh đông đúc, ồn ào, nhiều người bày tỏ thái độ khó chịu, đặc biệt là những người tới quán cafe này chỉ để thưởng thức cafe và sự bình yên đúng nghĩa khi tới du lịch Hội An. Ảnh minh họa. Câu chuyện chen chúc để chụp hình tại những địa diểm du lịch nổi tiếng tuy không mới nhưng luôn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Trước quán cafe hot nhất Hội An này thì dân mạng từng bàng hoàng trước cảnh xếp hàng chụp ảnh tại Hang Múa - Ninh Bình. Ảnh minh họa. Nhiều dân mạng đặt câu hỏi rằng: "Làm thế nào để ai cũng có ảnh đẹp mà không phải chen chúc như thế?". Câu trả lời đơn giản nhất đó chính là mỗi người nên chủ động xếp hàng hoặc đứng nép vào một góc ngay ngắn nếu muốn chụp hình để tránh ảnh hưởng đến không gian chung. Ảnh minh họa. Bên cạnh nữa, cần kiên nhẫn chờ đến lượt mình chứ đừng ùa ra chen lấn cùng một lúc để tránh trường hợp "vỡ trận". Ảnh minh họa. Theo một số bạn trẻ, Thời điểm lí tưởng nhất để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp từ góc ban công trên sân thượng của quán hot nhất Hội An này đó là sáng sớm và lúc hoàng hôn. Ảnh minh họa. Hai thời điểm trên cũng là lúc lượng khách của quán cafe này sẽ không quá đông đúc như vào những khung giờ khác. Ảnh minh họa. [TIME LAPSE] Hoi An Ancient Town - View from Faifo Cafe - Nguồn: @youtube

