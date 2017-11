Hội An mênh mông nước lũ, khách Tây vẫn thích thú dạo chơi

Chiều 5/11, mặc dù nước lũ tại phố cổ Hội An lên cao nhưng có rất nhiều người du khách nước ngoài đỗ về ngắm lũ. Nhóm du khách Hàn Quốc chọn cách đi thuyền ngắm nước lũ tại phố cổ, họ tranh thủ khoảnh khắc đặc biệt này để lưu lại kỷ niệm khi đến với phố cổ Hội An. Trên hình là một nam hướng dẫn viên đang giới thiệu do nhóm du khách nước ngoài khi đến tham quan phố cổ Hội An. Nhận thấy du khách tăng nhanh khi đến với Hội An trong dịp lũ, nhiều cửa hàng ở khu vực cao hơn vẫn mở quán phục vụ du khách. Ngồi ở quán du khách có thể ngắm lũ mà không bị mưa ướt. Hai vị khách du lịch tỏ ra hào hứng sau khi che dù đi dạo quanh phố cổ dù nước khá lớn. Trong khi đó, nhận thấy nước dâng cao để đảm bảo an toàn đã có nhiều du khách đã chuyển địa điểm lưu trú. Anh Phạm Đắc Huy, nam nhân viên khách sạn Vĩnh Hưng, cho biết do nước lên cao để đảm bảo an toàn, khách sạn đã đưa du khách đến nơi an toàn, cũng như tìm do mọi người một khách sạn khác để họ có thể tiếp tục ở lại Hội An tham quan. Chiều 5/11, tại TP Hội An đã có gần 100 resort, khách sạn, biệt thự, homestay ở các vùng trũng thấp của các phường Cẩm Phô, Minh An, Cẩm Nam, Cẩm Châu, Thanh Hà đã bị ngập sâu trong nước lũ. UBND thành phố Hội An, đã chỉ đạo các cơ sở du lịch phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho hàng trăm du khách đang lưu trú ở các cơ sở bị ngập lụt, đồng thời tổ chức di dời du khách đến nơi an toàn. TP Hội An địa điểm đang bị ngập. Ảnh: Google Maps.

