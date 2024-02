Chiến sĩ trẻ PCCC Bắc Từ Liêm gói bánh chưng, sẵn sàng trực Tết

Đã thành thông lệ, ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài nhiệm vụ trực chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức gói bánh chưng để đón Tết ngay tại đơn vị. Theo các cán bộ chiến sĩ, những hoạt động này không phải là mới. Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, để vơi đi nỗi nhớ nhà họ lại cùng nhau gói bánh chưng, tổ chức văn hóa văn nghệ... Trung sĩ Nguyễn Duy Phúc Đội PCCC&CHCN, C.a Quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, CBCS của đơn vị đều được huy động 100% quân số ứng trực, sẵn sàng. Chính vì vậy, việc tổ chức gói bánh chưng là dịp để anh em gần gũi động viên nhau khi phải xa quê hương”. Năm nay CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm gói được 150 chiếc bánh chưng, việc cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết còn giúp tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hi sinh thầm lặng khi phải trực chiến, ăn tết tại đơn vị. Những lúc rảnh rỗi đơn vị tổ chức các hoạt động như gói bánh chưng, văn hóa văn nghệ... để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong những ngày trực Tết xa nhà... ...một phần duy trì nét văn hóa Tết truyền thống của dân tộc. Những chiếc bánh sau khi được luộc chín sẽ được chia cho các chiến sĩ ở lại trực Tết. Năm nay, ngoài lực lượng PCCC & CHCN thì lực lượng công an Quận Bắc Từ Liêm cũng chung tay gói nên những chiếc bánh chưng. Những chiến sĩ trẻ của Công an Bắc Từ Liêm xếp bánh vào nồi Không khí hân hoan của các chiến sĩ trẻ Công an Quận Bắc Từ Liêm sẵn sàng đảm bảo một Tết Nguyên đán an toàn cho người dân. Các chiến sĩ trẻ mang nhiệt huyết của tuổi trẻ của đội PCCC Công an Quận Bắc Từ Liêm. Sau khi gói bánh chưng, các chiến sĩ trẻ đã ra viếng liệt sĩ ở nghĩa trang Tây Tựu.

