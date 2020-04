Linh Rin hành động đầy ẩn ý hậu tin đồn chia tay anh trai rich kid Tiên Nguyễn

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Linh Rin bất ngờ có những hành động lạ sau khiến người hâm mộ phải "gãi đầu gãi tai". "Không bao giờ có mùa xuân ấy đâu" - hot girl viết. Ngay tiếp sau đó, cô nàng lại đăng tải trạng thái: "Me, Myself & I" ám chỉ về việc chỉ có một mình, tự nỗ lực và yêu thương chính bản thân. Không rõ những dòng trạng thái này, hot girl Linh Rin đang muốn nhắn gửi tới ai hay chỉ đơn giản là tâm trạng vu vơ? Sau tin đồn chia tay, hot girl Hà Thành dường như cũng lấy lại được tinh thần. Cô chăm chỉ luyện tập để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính bản thân mình. Trước đó, tin đồn Linh Rin và Phillip Nguyễn rạn nứt xuất hiện khi nàng hot girl đình đám bỗng xóa sạch ảnh trên trang Instagram cá nhân. Trong khi đó, thiếu gia nhà Johnathan Hạnh Nguyễn lại không hề có bất kỳ động thái gì. Bài đăng duy nhất được Linh Rin giữ lại bày tỏ tâm trạng buồn bã, ẩn ý về chuyện tình cảm, lòng tin đã tan vỡ. Cô nàng cũng chia sẻ trạng thái hết sức tâm trạng "Cuối cùng cũng có cơn mưa to đầu mùa... Trắng xóa". Chia sẻ với Zing về tin đồn này, Linh Rin úp mở cho biết: "Tôi nghĩ điều đó cũng rõ ràng mà. Lúc này, tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó". Vậy là dù chẳng thừa nhận một cách thẳng thắn nhưng việc "cặp đôi vàng trong làng rich kid" tan vỡ đã rõ mười mươi. Trong thời gian yêu nhau. Linh Rin đã từng rất nhiều lần về ra mắt gia đình Phillip Nguyễn. Thậm chí cô từng theo chân bạn trai sang Mỹ dự đám cưới của họ hàng. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên khoe những món quà cực xa xỉ dành tặng nhau. Từng hẹn hò với rất nhiều người đẹp đình đám như Huyền My, Tú Anh,... nhưng Linh Rin là cô gái đầu tiên mà anh trai rich kid Tiên Nguyễn chịu khó khoe trên mạng xã hội. Việc cặp đôi tan vỡ sau thời gian dài mặn nồng khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hành trình tình yêu ngọt ngào của Linh Rin và Phillip Nguyễn trước khi tan vỡ - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Linh Rin bất ngờ có những hành động lạ sau khiến người hâm mộ phải "gãi đầu gãi tai". "Không bao giờ có mùa xuân ấy đâu" - hot girl viết. Ngay tiếp sau đó, cô nàng lại đăng tải trạng thái: "Me, Myself & I" ám chỉ về việc chỉ có một mình, tự nỗ lực và yêu thương chính bản thân. Không rõ những dòng trạng thái này, hot girl Linh Rin đang muốn nhắn gửi tới ai hay chỉ đơn giản là tâm trạng vu vơ? Sau tin đồn chia tay, hot girl Hà Thành dường như cũng lấy lại được tinh thần. Cô chăm chỉ luyện tập để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính bản thân mình. Trước đó, tin đồn Linh Rin và Phillip Nguyễn rạn nứt xuất hiện khi nàng hot girl đình đám bỗng xóa sạch ảnh trên trang Instagram cá nhân. Trong khi đó, thiếu gia nhà Johnathan Hạnh Nguyễn lại không hề có bất kỳ động thái gì. Bài đăng duy nhất được Linh Rin giữ lại bày tỏ tâm trạng buồn bã, ẩn ý về chuyện tình cảm, lòng tin đã tan vỡ. Cô nàng cũng chia sẻ trạng thái hết sức tâm trạng "Cuối cùng cũng có cơn mưa to đầu mùa... Trắng xóa". Chia sẻ với Zing về tin đồn này, Linh Rin úp mở cho biết: "Tôi nghĩ điều đó cũng rõ ràng mà. Lúc này, tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó". Vậy là dù chẳng thừa nhận một cách thẳng thắn nhưng việc "cặp đôi vàng trong làng rich kid" tan vỡ đã rõ mười mươi. Trong thời gian yêu nhau. Linh Rin đã từng rất nhiều lần về ra mắt gia đình Phillip Nguyễn. Thậm chí cô từng theo chân bạn trai sang Mỹ dự đám cưới của họ hàng. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên khoe những món quà cực xa xỉ dành tặng nhau. Từng hẹn hò với rất nhiều người đẹp đình đám như Huyền My, Tú Anh,... nhưng Linh Rin là cô gái đầu tiên mà anh trai rich kid Tiên Nguyễn chịu khó khoe trên mạng xã hội. Việc cặp đôi tan vỡ sau thời gian dài mặn nồng khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hành trình tình yêu ngọt ngào của Linh Rin và Phillip Nguyễn trước khi tan vỡ - Nguồn: Youtube