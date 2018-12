Chết cười với cách nói tiếng Anh của cầu thủ ĐT Việt Nam

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Đình Trọng là cầu thủ được nhiều người vô cùng chú ý nhờ những pha phòng ngự chính xác và dũng mãnh trong các pha ngăn chặn đối thủ. Tuy nhiên, do chấn thương lệch mu bàn chân, tuyển thủ này đành ngậm ngùi vắng mặt tại Asian Cup 2019 sắp tới. Với chấn thương trên, Đình Trọng sẽ sẽ sang Hàn Quốc thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ. NHM nước nhà và các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam hy vọng Trọng "ỉn" sớm hồi phục để trở lại chiến đấu. Bên cạnh đó, khi xuất ngoại, chàng trai này sẽ "bắn" ngoại ngữ như gió. Mới đây, nhiều fan hâm mộ phát hiện, trên trang cá nhân của Đình Trọng, thường xuyên có những đoạn trao đổi vui bằng tiếng Anh với bạn bè của mình. Có lẽ vì chưa có nhiều thời gian trau dồi tiếng Anh nhiều nên cách dùng từ của Đình Trọng vẫn còn khá non, chủ yếu theo kiểu "word by word" (dịch thô). Cũng từ những lần dịch thô này của cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã mang đến những tiếng cười cho dân mạng. Để khắc phục vấn đề này, Đình Trọng còn cẩn thận phiên âm những câu mình nói thành tiếng Việt để mọi người hiểu. Ví dụ như cách đây không lâu, anh chàng từng làm dân tình hoang mang tột độ trước bình luận "ok me ni me ni ma ni", phải đọc comment khác mới hiểu ý của Trọng là "ok many many money" (rất nhiều tiền). Rồi thì "max me ni" (max money - tiền cực to???), "sớt ắp" (shut up - im lặng đi!)... Không chỉ có fan mà cả các đồng đội cũng phải cười lăn cười bò trước cách mà Đình Trọng viết tiếng Anh trên Facebook và không tha cho chàng trung vệ này khi liên tục vào bắt lỗi và "chọc quê" anh. Trong khi Hà Đức Chinh vào chỉnh lại "no many", Duy Mạnh nhái Trọng "ỉn" thì Văn Toàn lại comment "xấu hổ vì tiếng Anh, không xứng đáng làm học sinh của tao". Đình Trọng vẫn không hề nản lòng khi trả lời lại là "so ri tít chờ Lee Toàn" (sorry teacher Lee Toàn). Dù nói chưa chuẩn, đôi khi còn sai nhiều lỗi ngữ pháp tuy nhiên bù lại, chính tinh thần cầu tiến, không giấu cái sai và chịu khó trau dồi của Trọng "ỉn" đã khiến các fan càng thêm yêu quý chàng trai này. Hi vọng rằng trong thời gian tới khi được sang nước ngoài, Trọng sẽ có nhiều cơ hội để tập luyện và trở lại thật lợi hại để không làm "thầy" Văn Toàn phải phàn nàn.

