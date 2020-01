Chết cười loạt hình xăm hổ báo cáo chồn của dân giang hồ

Hình xăm từ lâu được coi là biểu tượng để nhận biết dân anh chị giang hồ, hổ báo cáo chồn. Thế nhưng, không chỉ có những hình xăm thể hiệu sự ngầu, đầu gấu còn có những hình xăm thảm hoạ mà ai nhìn vào cũng phải bật cười vì quá hài hước. Giang hồ nào mà sở hữu hình xăm xấu xí thế này thì ai sợ? Cá chếp hoá rồng là có thật. Đầu rồng cực ngầu ghép vào thân cái chép chết trôi tạo thành một hình xăm thảm hoạ vô cùng khó hiểu. "Hình xăm cũng có hình xăm this, hình xăm that. Đầu chó đuôi chuột là có thật" - Người dùng Facebook có tên G.L bình luận. Nếu loài khủng long hồi sinh mà trông thấy chú khủng long có cánh này cũng phải phát khiếp. Chủ nhân hình xăm bên cạnh sự hài hước thì phải có can đảm cực lớn mới dám xăm hình này lên người. Hình xăm chú hổ đứng gầm thét trên núi trông không thể...hèn hơn. Chúa tể sơn lâm thật sự mà nhìn thấy hình này chắc cũng khóc thét mất thôi. Thế nhưng, tất cả đều không có cửa so với chú rồng thảm hoạ này. Không biết thợ xăm hình chưa bao giờ tập vẽ hay sao mà lại có thể sáng tạo ra một tác phẩm không thể xấu hơn như thế này. Hình xăm nhìn qua thì có vẻ đẹp, nét nào ra nét đấy, phối màu hài hoà nhưng nhìn kỹ thì đúng làm kinh khủng. Mặt rồng không khác gì mặt quỷ cùng các hoạ tiết quá rối. Thế nhưng nhiều người cho rằng chỉ bỏ ra 3 triệu đồng đã sở hữu một hình xăm kín lưng thì như vậy đã là quá đẹp rồi. Bài học của những người chuẩn bị xăm mình đó chính là không nên ham rẻ để rồi hối hận không kịp. Trong hình mẫu thì là quỷ nhưng xăm lên tay lại mang bộ mặt vô cùng hài hước. Danh hiệu "Hình xăm thảm hoạ" của năm đây chứ đâu. Thế này mà phải dân anh chị có khi thợ xăm đã bị đánh "không trượt phát nào" rồi. Phải vất vả lắm, nhiều người mới nhìn ra đây là hình xăm một chiếc xe tải. Trông chẳng khác nào học sinh mẫu giáo tập vẽ. Fan cứng của chú mèo máy Doraemon gặp đúng phải thợ xăm hình không có tâm. Siêu nhân điện quang gây ám ảnh tuổi thơ cũng được người đàn ông vui tính xăm lên lưng khiến cộng đồng mạng được trận cười vỡ bụng. Khi chữ bạn xấu nhưng lại muốn đi làm thợ xăm thì chỉ có khách hàng là người phải nhận kết đắng. Xem thêm clip: Khi Giang hồ sớm khoe hình xăm max hài. - Nguồn: Youtube

