Chelsea vô địch cúp C1, Á hậu Huyền My rạng rỡ hết cỡ

Rạng sáng ngày 30/5, Chelsea đã trở thành tân vương của cúp C1 châu Âu sau khi vượt qua đội bóng cùng quốc gia là Manchester City với tỷ số 1-0. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, khắp MXH các fan của "nửa xanh thành London" say men trong chiến thắng và trong số đó có cả cô nàng Á hậu Huyền My. Ngay sau khi đội bóng yêu thích là Chelsea nâng cao chiếc "cúp tai voi" danh giá, trên trang cá nhân của mình Á hậu Nguyễn Trần Huyền My đã có bài đăng chúc mừng. Ngoài việc chung vui với cô nàng, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi vóc dáng "sắc nước hương trời" của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My. Được biết, trong trận chung kết cúp C1 vừa qua, Huyền My được vinh dự với vai trò khách mời, trực tiếp bình luận đưa ra những dự đoán trên sóng truyền hình. Xuất hiện trong dịp đặc biệt này, Huyền My đã diện cho mình chiếc áo thi đấu của đội bóng Chelsea. Dù chẳng điệu đà như mọi lần xuất hiện nhưng nhan sắc của cô nàng Á hậu vẫn khiến nhiều người phải để lại lời khen. Không phải là một fan phong trào, Huyền My có kiến thức khá tốt về thể thao và đặc biệt là hiểu về đội bóng mình yêu thích. Huyền My từng chia sẻ việc trở thành fan cuồng của Chelsea xuất phát từ việc thần tượng Petr Cech và John Terry. Fan Chelsea Việt Nam còn tặng Á hậu Việt Nam danh hiệu "Miss Chelsea Việt Nam". Ngoài Chelsea, Huyền My còn rất thích đội bóng trong nước là Viettel. Chắc hẳn nhiều khán giả yêu bóng đá Việt Nam chẳng còn lạ lẫm gì với hình ảnh cô nàng Á hậu có mặt cổ vũ Viettel mỗi khi đội bóng này thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Khá bận bịu với vai trò người mẫu nhưng dường như tình yêu với thể thao và đặc biệt là trái bóng trò luôn cháy rực trong dòng máu nóng của Huyền My. Thời gian gần đây, ngoài yêu thích bóng đá, Huyền My cũng bắt đầu tập luyện môn Golf và không ít những hình ảnh của nàng Á hậu trên sân Golf được chính cô nàng đăng tải trên trang cá nhân.

