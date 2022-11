Check in “đẹp xỉu” đồi chè ngay gần Hà Nội dịp đầu đông

Đồi chè Long Cốc là một trong những điểm đến nổi tiếng vài năm trở lại đây, đặc biệt là trong cộng đồng du khách đam mê nhiếp ảnh. Ảnh: Mai Mai Đồi chè Long Cốc thuộc địa phận xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 125 km, nơi đây có những "ốc đảo chè" vô cùng nên thơ được mệnh danh là "vịnh Hạ Long vùng trung du". Ảnh: Mai Mai Thời gian gần đây nhiều bạn trẻ thường đến Phú Thọ và check in đồi chè Long Cốc, đặc biệt vào thời điểm sương sớm bình minh, thưởng thức không khí trong lành của những đồi chè quả là thú vị. Ảnh: Lờ Long Thời điểm đầu đông chính là mùa đẹp nhất ở đồi chè Long Cốc. Du khách đến đây chắc chắn sẽ bắt được khoảnh khắc bình minh cực đẹp ở đây, buổi sáng sớm nơi đây như một bức tranh thủy mặc với cảnh vật thay đổi từng phút. Ảnh: Lờ Long Từ trên cao nhìn xuống, đồi chè Long Cốc hiện lên với hàng trăm quả đồi nhỏ xanh mướt, trập trùng tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Ảnh: Lờ Long Đây là một điểm du lịch mới mẻ, thu hút nhiều tín đồ du lịch ghé tới để khám phá và chụp ảnh. Ảnh: Lờ Long Nếu như đồi chè trái tim Mộc Châu nổi tiếng bởi tạo hình vườn chè độc đáo thì đồi chè Long Cốc lại nổi bật bởi toàn bộ quang cảnh nên thơ nơi đây. Ảnh: Cùng Phượt Những ngọn đồi chè thoai thoải với những hàng chè xanh uốn lượn quanh co, cộng với thời tiết tuyệt vời ở đây đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Kinh Nghiệm Phượt Nếu ai ghé thăm đồi chè Long Cốc mà không chụp ảnh check in thì sẽ là một sự thiếu sót lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm Không gian tuyệt vời tại đồi chè không chỉ thu hút nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi mà còn được các cặp tình nhân lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới vô cùng ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm Vẻ đẹp đồi chè Long Cốc sẽ khiến bất cứ ai lỡ nhìn thấy nó đều phải ngất ngây. Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm

