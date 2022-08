Chê bai người miền Trung, hot TikToker nhận cái kết cực đắng

Mới đây, TikToker H.M đăng tải lên MXH đoạn clip nhận xét về người miền Trung gây phẫn nộ dư luận. Trong video dài gần 2 phút, nam thanh niên đã dùng nhiều từ ngữ không mấy dễ nghe, thậm chí có phần xỉa xói tính cách đồng bào mình. Cụ thể, hot TikToker H.M cho rằng người miền Trung có tính cách bủn xỉn, keo kiệt, không có tinh thần xây dựng đóng góp cho đất nước. Chủ kênh TikTok đến từ Lâm Đồng này có nói trong clip: "Một phần là từ nhỏ họ đã sống trong môi trường vô cùng nghèo khó nên bảo sao tính của họ rất là hà tiện. Thêm một điểm nữa là mình không thích ở người miền Trung là kiểu họ khôn lỏi... Lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ mà không có tinh thần xã hội, tinh thần đất nước. Nên bảo sao mà bây giờ miền Trung kém phát triển hơn so với những miền còn lại". H.M nói thêm. Sau khi đoạn clip của H.M đăng tải đã nhận về 2,8 triệu view kèm hàng chục nghìn bình luận. CĐM bày tỏ sự thất vọng khi giữa một xã hội hiện đại, xã hội ủng hộ sự hòa nhập thì bạn Tiktoker này lại nhận xét đồng bào mình bằng những từ ngữ miệt thị, phân biệt vùng miền. Nhiều người đưa ra quan điểm, xã hội nào cũng có người tốt và xấu. Tuy nhiên, hãy nhận xét trên phương diện đóng góp tích cực và đón nhận sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ từng vùng miền khác nhau. CĐM dẫn chứng, sở dĩ người miền Trung có tính cách tiết kiệm vì là dải đất chịu nhiều thiên tai. Việc kiếm từng bữa ăn đã khó thì làm sao nghĩ đến chuyện ăn chơi, giải trí được. Tuy nhiên, miền Trung đã sinh ra nhiều anh hùng có công với dân tộc, học sinh thành tích tốt. Chưa kể vào thời điểm đại dịch Covid-19, "khúc ruột miền Trung" đã gửi đến tuyến đầu lương thực, thực phẩm. Tuy không giàu vật chất nhưng tinh thần đoàn kết chưa bao giờ thiếu. Được biết,Tiktoker Hoàng Minh cũng là người đứng đằng sau những clip với những nội dung không "sạch sẽ" như chê con trai đi xe số, clip đánh giá nhận định về người Thanh Hóa khiến cho những người trong nội dung video bị dân mạng miệt thị. Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập đối với Nguyễn Hoàng Minh – chủ tài khoản TikTok “H.M” (23 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai, hiện tạm trú tại phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. H. N.M có tên gọi khác “hoangminhkhumbeo. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận chính mình đã sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên. Theo Minh, video được quay tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù người được Minh phỏng vấn có cả những nhận xét tích cực về người miền Trung nhưng Minh chỉ chọn những đoạn nhận xét tiêu cực. Sau đó Minh cắt ghép, chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh, chứa đựng nội dung phê phán theo ý muốn chủ quan của Minh và đăng tải trên TikTok với mục đích “câu view”, “câu like”, thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người nổi tiếng.

Mới đây, TikToker H.M đăng tải lên MXH đoạn clip nhận xét về người miền Trung gây phẫn nộ dư luận. Trong video dài gần 2 phút, nam thanh niên đã dùng nhiều từ ngữ không mấy dễ nghe, thậm chí có phần xỉa xói tính cách đồng bào mình. Cụ thể, hot TikToker H.M cho rằng người miền Trung có tính cách bủn xỉn, keo kiệt, không có tinh thần xây dựng đóng góp cho đất nước. Chủ kênh TikTok đến từ Lâm Đồng này có nói trong clip: "Một phần là từ nhỏ họ đã sống trong môi trường vô cùng nghèo khó nên bảo sao tính của họ rất là hà tiện. Thêm một điểm nữa là mình không thích ở người miền Trung là kiểu họ khôn lỏi... Lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ mà không có tinh thần xã hội, tinh thần đất nước. Nên bảo sao mà bây giờ miền Trung kém phát triển hơn so với những miền còn lại". H.M nói thêm. Sau khi đoạn clip của H.M đăng tải đã nhận về 2,8 triệu view kèm hàng chục nghìn bình luận. CĐM bày tỏ sự thất vọng khi giữa một xã hội hiện đại, xã hội ủng hộ sự hòa nhập thì bạn Tiktoker này lại nhận xét đồng bào mình bằng những từ ngữ miệt thị, phân biệt vùng miền. Nhiều người đưa ra quan điểm, xã hội nào cũng có người tốt và xấu. Tuy nhiên, hãy nhận xét trên phương diện đóng góp tích cực và đón nhận sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ từng vùng miền khác nhau. CĐM dẫn chứng, sở dĩ người miền Trung có tính cách tiết kiệm vì là dải đất chịu nhiều thiên tai. Việc kiếm từng bữa ăn đã khó thì làm sao nghĩ đến chuyện ăn chơi, giải trí được. Tuy nhiên, miền Trung đã sinh ra nhiều anh hùng có công với dân tộc, học sinh thành tích tốt. Chưa kể vào thời điểm đại dịch Covid-19, "khúc ruột miền Trung" đã gửi đến tuyến đầu lương thực, thực phẩm. Tuy không giàu vật chất nhưng tinh thần đoàn kết chưa bao giờ thiếu. Được biết,Tiktoker Hoàng Minh cũng là người đứng đằng sau những clip với những nội dung không "sạch sẽ" như chê con trai đi xe số, clip đánh giá nhận định về người Thanh Hóa khiến cho những người trong nội dung video bị dân mạng miệt thị. Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập đối với Nguyễn Hoàng Minh – chủ tài khoản TikTok “H.M” (23 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai, hiện tạm trú tại phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. H. N.M có tên gọi khác “hoangminhkhumbeo. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận chính mình đã sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên. Theo Minh, video được quay tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù người được Minh phỏng vấn có cả những nhận xét tích cực về người miền Trung nhưng Minh chỉ chọn những đoạn nhận xét tiêu cực. Sau đó Minh cắt ghép, chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh, chứa đựng nội dung phê phán theo ý muốn chủ quan của Minh và đăng tải trên TikTok với mục đích “câu view”, “câu like”, thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người nổi tiếng.