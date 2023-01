Chàng trai dẫn “vợ” đi du lịch bằng cách vô cùng đặc biệt

Mới đây cư dân mạng thích thú với bộ ảnh du lịch cùng vợ của một chàng trai vô cùng bá đạo. Được biết chàng trai này là Raymond Tan Fortunado, chia sẻ những hình ảnh về chuyến đi chơi của mình tại Busuanga, Palawan, Philippines trong 3 ngày. Điểm đáng chú ý đó là anh chàng không đi một mình, cũng không có đôi có cặp như bao tình nhân khác. Bạn đồng hành với anh lại là chiếc gối có in gương mặt của một cô gái. Được biết, ban đầu chàng trai và vợ đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng nhau, nhưng vợ anh lại bận việc đột xuất vào phút cuối. Là một người chồng đi đâu cũng nghĩ đến vợ, anh đã quyết định đặt mua một chiếc gối in hẳn hình khuôn mặt của vợ mình, kích thước phù hợp để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Bộ ảnh đi du lịch cùng vợ đang nổi khắp MXH, từ những hình ảnh chia sẻ có thể thấy anh chàng đã chăm sóc rất tốt cho chiếc gối này hệt như đang nâng niu vợ mình. Từ việc đo nhiệt độ đến thắt dây an toàn khi bay, tận tình đắp chăn cho chiếc gối khi lên giường hay ân cần gọi nước dừa để giải khát... không lúc nào trong chuyến đi của chàng trai thiếu vắng sự xuất hiện của chiếc gối.Bộ ảnh du lịch độc đáo này sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Tình yêu vợ điên cuồng của anh chàng nhận về không ít lời khen ngợi, thậm chí còn được phong tặng là người chồng quốc dân. Mang theo chiếc gối in mặt người yêu, anh chàng đã đưa cô bạn gái của mình đi khắp nơi theo kiểu độc đáo.

