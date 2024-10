Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới khoe ảnh cưới ngọt ngào

Cách đây 4 năm, Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Bình Định) nằm trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards năm 2020. Năm đó, câu chuyện về anh chăn bò mồ côi có bài hát đếm số “gây bão" nổi tiếng khắp thế giới. Thậm chí loạt sao quốc tế đình đám như Snoop Dogg, Chris Brown, Rihanna, Cardi B,...cũng phải "phát cuồng" vì đoạn video đếm số ngẫu hứng của chàng trai chăn bò Việt Nam. Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, anh được mời đi dự nhiều sự kiện, quảng cáo và tích lũy được 1 số tiền kha khá. Ngoài ra, anh duy trì việt làm YouTube, hát cameo mừng sinh nhật cho người nước ngoài. Công việc này cho So Y Tiết thu nhập tốt. Mặc dù có thu nhập tốt là vậy, ước mơ của chàng trai chăn bò chỉ giản đơn là cưới vợ, xây nhà, có một cuộc sống bình dị. Được biết, vợ của anh là Bông Lan - à người Cao Bằng, cả 2 quen nhau qua mạng. Cùng hoàn cảnh mồ côi, Y Tiết và Bông Lan nhanh chóng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau. Hồi tháng 6/2022, Y Tiết từng nói rõ chuyện tình cảm của mình với vợ cũng như lý do chưa cưới. Thời điểm đó cặp đôi chưa có nhà riêng, cuộc sống chưa ổn định nên chưa làm đám cưới. Sau 2 năm, mới đây ngày 23/10 đám cưới của Y Tiết đã được tổ chức tại một nhà hàng ở Vân Canh (Bình Định). Sô Y Tiết đã đăng tải loạt ảnh cưới lên trang cá nhân kèm những dòng chia sẻ: "Gần 5 năm rồi giờ vợ chồng mình mới kể thêm. Cảm ơn vợ iu đã cùng anh gây dựng tổ ấm nhỏ. Cảm ơn aanh chị em gần xa đã đến chung vui thành hôn của gia đình mình nhen. Có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua". Cô dâu của "anh chăn bò" sở hữu nụ cười rạng rỡ, dễ mến. Trong ảnh cưới của vợ chồng Y Tiết còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Đó là bé Y Ray - con trai đầu lòng của cặp đôi, hiện đã gần 2 tuổi. Nhiều người đã gửi lời chúc phúc chia vui đến Sô Y Tiết vì cuộc sống của anh chăn bò ngày càng viên mãn, đủ đầy: "Hạnh phúc quá! Chúc mừng gia đình nhỏ của So Y Tiet nha", "Chúc mừng em,chúc vợ chồng em mãi mãi hạnh phúc, chúc gia đình nhỏ lúc nào cũng ngập tiếng cười." (Ảnh: FBNV)

