Chàng trai 100kg giảm cân, lột xác thành “soái ca” vì lý do đặc biệt này

Sở hữu ngoại hình to con và tạng người khó giảm cân, Võ Quốc Vinh từng bị kỳ thị, bạn bè trêu đùa. Chính bởi vậy, dần dần cậu bạn hình thành tâm lý nhút nhát và ngại ngùng. Những năm cấp 2, Quốc Vinh chạm mức cân báo động 97kg khiến thân hình cậu trông rất nặng nề. Thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, cậu chàng quyết tâm giảm cân. Thế nhưng những ngày đầu, Vinh không áp dụng những phương pháp ăn kiêng và luyện tập khoa học mà chỉ nhịn ăn. Dù việc nhịn ăn giúp Vinh giảm được tận 20kg trong một thời gian ngắn nhưng thời gian đó trông cậu chàng luôn xanh xao, yếu ớt và thiếu sức sống, sức khoẻ thì suy nhược trầm trọng do giảm cân không đúng cách. Nhận thấy việc nhịn ăn có hại, Quốc Vinh bắt đầu tìm đến với gym. Do thân hình quá khổ nên trong vòng 1-2 năm đầu, cơ thể không có quá nhiều sự khác biệt. Cho đến năm 2017, chàng trai mới thật sự cảm nhận được việc cơ thể đang ốm đi, các cơ thì săn lại. Giữa năm 2018, Vinh đăng kí thi giải Thể hình trẻ 2018 ở TP Hồ Chí Minh và đạt HCV, đây chính là động lực giúp chàng trai trẻ hăng say luyện tập để duy trì thân hình săn chắc và cường tráng. Nếu so sánh những bức hình quá khứ và hiện tại của Quốc Vinh, chẳng ai tin nổi đây là một người bởi quá khác nhau. Cậu bé gần 100kg năm nào đã lột xác xuất sắc trở thành người sở hữu thân hình ai cũng ao ước. Vinh cũng thừa nhận hiện tại câu là một dân nghiện gym. Hiện tại, Vinh đang là du học sinh Canada, song song với đó, cậu chàng cũng xây dựng một kênh Youtube hướng dẫn luyện tập, chia sẻ chế độ ăn để giúp những người có ngoại hình quá khổ giảm cân. Quốc Vinh hy vọng câu chuyện của mình sẽ trở thành động lực cho những người đang rơi vào tình trạng của cậu trước kia: bị kỳ thị, xa lánh vì ngoại hình. Xem thêm clip: Chàng trai giảm 25kg vì bị người yêu cũ chê béo | VTC14 - Nguồn: Youtube

Sở hữu ngoại hình to con và tạng người khó giảm cân, Võ Quốc Vinh từng bị kỳ thị, bạn bè trêu đùa. Chính bởi vậy, dần dần cậu bạn hình thành tâm lý nhút nhát và ngại ngùng. Những năm cấp 2, Quốc Vinh chạm mức cân báo động 97kg khiến thân hình cậu trông rất nặng nề. Thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, cậu chàng quyết tâm giảm cân. Thế nhưng những ngày đầu, Vinh không áp dụng những phương pháp ăn kiêng và luyện tập khoa học mà chỉ nhịn ăn. Dù việc nhịn ăn giúp Vinh giảm được tận 20kg trong một thời gian ngắn nhưng thời gian đó trông cậu chàng luôn xanh xao, yếu ớt và thiếu sức sống, sức khoẻ thì suy nhược trầm trọng do giảm cân không đúng cách . Nhận thấy việc nhịn ăn có hại, Quốc Vinh bắt đầu tìm đến với gym. Do thân hình quá khổ nên trong vòng 1-2 năm đầu, cơ thể không có quá nhiều sự khác biệt. Cho đến năm 2017, chàng trai mới thật sự cảm nhận được việc cơ thể đang ốm đi, các cơ thì săn lại. Giữa năm 2018, Vinh đăng kí thi giải Thể hình trẻ 2018 ở TP Hồ Chí Minh và đạt HCV, đây chính là động lực giúp chàng trai trẻ hăng say luyện tập để duy trì thân hình săn chắc và cường tráng. Nếu so sánh những bức hình quá khứ và hiện tại của Quốc Vinh, chẳng ai tin nổi đây là một người bởi quá khác nhau. Cậu bé gần 100kg năm nào đã lột xác xuất sắc trở thành người sở hữu thân hình ai cũng ao ước. Vinh cũng thừa nhận hiện tại câu là một dân nghiện gym. Hiện tại, Vinh đang là du học sinh Canada, song song với đó, cậu chàng cũng xây dựng một kênh Youtube hướng dẫn luyện tập, chia sẻ chế độ ăn để giúp những người có ngoại hình quá khổ giảm cân. Quốc Vinh hy vọng câu chuyện của mình sẽ trở thành động lực cho những người đang rơi vào tình trạng của cậu trước kia: bị kỳ thị, xa lánh vì ngoại hình. Xem thêm clip: Chàng trai giảm 25kg vì bị người yêu cũ chê béo | VTC14 - Nguồn: Youtube