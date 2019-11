"Bông hồng lai” Thái - Đức hé lộ bí quyết có vóc dáng vạn người mê

Kimmy Kimberley Anne Tiamsiri là diễn viên, người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan - Đức. Không chỉ sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, "bông hồng lai" còn thu hút được sự chú ý nhờ thân hình cực chuẩn. Ít ai biết rằng, để sở hữu một thân hình săn chắc, cuốn hút như hiện tại, có thời gian Kimmy Kimberley giảm cân rất vất vả. Tuy nhiên nhờ áp dụng phương pháp khoa học, cô đã giảm thành công 20kg.Phương pháp giảm cân của Kimmy Kimberley bao gồm 3 điều rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. "Bông hồng lai" cho biết giảm cân phụ thuộc phần lớn vào chế độ ăn uống. Nếu muốn giảm cân hiệu quả nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả bởi đây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ. Ngoài ra rau xanh và trái cây giúp làm đẹp da và tóc. Bên cạnh rau xanh, nên chú ý ăn các loại chất béo tốt sẽ không tăng cân. Bữa ăn của nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn luôn có các thực phẩm cung cấp chất béo tốt như quả bơ, cá hồi, dầu ô liu,... Không bao giờ quên uống nước là điều Kimmy Kimberley luôn tự dặn bản thân mình bởi công dụng của nước đối với cơ thể vô cùng tuyệt vời. Nước sẽ làm hạn chế sự thèm ăn đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cô nàng cho biết luôn mang theo nước để uống bất kỳ lúc nào. Để có được vóc dáng săn chắc chắc chắn Kimmy Kimberley phải chăm chỉ tập thể thao. Khi mới bắt đầu giảm cân, cô nàng lựa chọn các bài tập như cardio, yoga, chạy bộ, Pilates, boxing, và thậm chí là leo núi để đốt mỡ thừa hiệu quả. Dù bận rộn đến đâu, cô nàng cũng bớt thời gian để luyện tập thể thao cùng với hoạt động ngoài trời để duy trì một cơ thể đẹp. Bên cạnh sở hữu vóc dáng thon gọn, luyện tập thể thao rất tốt cho sức khoẻ, tăng sức bền. Kimmy Kimberley Transformation From 1 To 26 Years Old - Nguồn: Youtube

Kimmy Kimberley Anne Tiamsiri là diễn viên, người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan - Đức. Không chỉ sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, "bông hồng lai" còn thu hút được sự chú ý nhờ thân hình cực chuẩn. Ít ai biết rằng, để sở hữu một thân hình săn chắc, cuốn hút như hiện tại, có thời gian Kimmy Kimberley giảm cân rất vất vả. Tuy nhiên nhờ áp dụng phương pháp khoa học, cô đã giảm thành công 20kg. Phương pháp giảm cân của Kimmy Kimberley bao gồm 3 điều rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. "Bông hồng lai" cho biết giảm cân phụ thuộc phần lớn vào chế độ ăn uống. Nếu muốn giảm cân hiệu quả nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả bởi đây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ. Ngoài ra rau xanh và trái cây giúp làm đẹp da và tóc. Bên cạnh rau xanh, nên chú ý ăn các loại chất béo tốt sẽ không tăng cân. Bữa ăn của nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn luôn có các thực phẩm cung cấp chất béo tốt như quả bơ, cá hồi, dầu ô liu,... Không bao giờ quên uống nước là điều Kimmy Kimberley luôn tự dặn bản thân mình bởi công dụng của nước đối với cơ thể vô cùng tuyệt vời. Nước sẽ làm hạn chế sự thèm ăn đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cô nàng cho biết luôn mang theo nước để uống bất kỳ lúc nào. Để có được vóc dáng săn chắc chắc chắn Kimmy Kimberley phải chăm chỉ tập thể thao. Khi mới bắt đầu giảm cân, cô nàng lựa chọn các bài tập như cardio, yoga, chạy bộ, Pilates, boxing, và thậm chí là leo núi để đốt mỡ thừa hiệu quả. Dù bận rộn đến đâu, cô nàng cũng bớt thời gian để luyện tập thể thao cùng với hoạt động ngoài trời để duy trì một cơ thể đẹp. Bên cạnh sở hữu vóc dáng thon gọn, luyện tập thể thao rất tốt cho sức khoẻ, tăng sức bền. Kimmy Kimberley Transformation From 1 To 26 Years Old - Nguồn: Youtube