Chàng thiếu niên đẹp nhất thế giới ngày ấy giờ ra sao?

William Franklyn-Miller (sinh năm 2004) từng khiến cả thế giới phát sốt khi xuất hiện trên truyền thông cách đây 3 năm. Cũng nhờ vẻ đẹp trai hiếm có này mà Miller nhanh chóng được mệnh danh là “ Cậu bé đẹp nhất thế giới”. Với vẻ đẹp tuấn tú, đôi mắt xanh, mũi cao và vành môi hờ hững, gương mặt của cậu bé được đánh giá là chuẩn từng mi-li-mét. Thời điểm đó, diện mạo xuất chúng của nam thần William đã thành công chinh phục được hàng triệu trái tim cư dân mạng. Lượt người theo dõi William trên Twitter và Instagram tăng vọt tính theo từng giây. Chàng thiếu niên nhận được tình cảm của nhiều fan hâm mộ, đốn tim các chị em gái bởi vẻ ngoài không khác gì những mẫu hình hoàng tử mà chỉ có trong truyện cổ tích. Hiện tại, ở tuổi 16 Miller đã có nhiều sự thay đổi, trổ mã và ra dáng thanh niên thực thụ. Nhờ gây được chú ý, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một người mẫu đắt show và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Ngoài làm mẫu ảnh, chàng trai đẹp nhất thế giới này còn tham gia đóng hiều bộ phim như: Arrow, Four Kids and It, Neighbors,... William cũng được công chúng mến mộ gọi với danh xưng là "thiếu niên đẹp nhất thế giới" hay "đệ nhất thiếu niên", chính thức trở thành gương mặt lọt vào mắt xanh của giới làm phim Hollywood cũng như các nhà mốt đình đám ở khắp nơi. Không hổ là đệ nhất thiếu niên, diễn viên trẻ càng ngày càng hút fan nhờ vẻ lôi cuốn sexy của mình. Người yêu tin đồn hiện tại của William chính là người mẫu nhí Lily Chee. Cô bé hơn William 1 tuổi, khuôn mặt đậm nét Á Đông bởi bố ruột của em là người gốc Malaysia. William là người khá kín tiếng về chuyện đời tư cá nhân. Nam thần không mấy khi chia sẻ những câu chuyện ngoài lề mà chỉ tập trung vào các sản phẩm của bản thân. Ngoài đẹp trai, William Franklyn-Miller còn được đánh giá là có gu ăn mặc cực kỳ sành điệu, cuốn hút. Nhờ độ đẹp trai của mình, cậu bé có 1,3 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, không thua kém tài tử Hollywood nào. Cận cảnh gương mặt được cho là không góc chết của "cậu bé đẹp trai nhất thế giới". Ước tính mỗi tháng cậu thiếu niên kiếm được từ khoảng 50.000 USD đến 200.000 USD đến từ công việc đóng phim và quảng cáo. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đây là gương mặt hoản hảo nhất hành tinh mà mọi cô gái đều mơ ước - Nguồn: YAN News

