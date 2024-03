Chẳng giấu giếm, top 10 Hoa hậu Việt Nam khoe bụng bầu cực xinh

Mới đây, tối 23/3, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thông báo tin vui chuẩn bị con đầu lòng sau 4 tháng về chung nhà. Doãn Hải My thoải mái diện đồ ôm sát, khoe trọn vòng 2 nay đã to tròn "vượt mặt", bên cạnh ông xã Đoàn Văn Hậu cũng không giấu nổi niềm vui khi lần đầu được làm bố. Cặp đôi từng có 1 chuyện tình đẹp, lãng mạn khiến fan không khỏi hâm mộ. Tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung nhà sau 3 năm hẹn hò, đám cưới tổ chức long trọng. Cả 2 được nhận xét là đôi trai tài gái sắc. Nhan sắc của cặp vợ chồng được netizen nhận xét là ngày càng có điểm tương đồng. Bên cạnh đó, nhan sắc bầu bì của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân tình xuýt xoa. Có thể thấy, cô vẫn giữ đường nét gương mặt xinh đẹp, làn da hồng hào tươi tắn. Điều đặc biệt là phụ nữ khi mang thai thường có tình trạng tăng cân, thế nhung Hải My chỉ thay đổi ở phần bụng, còn lại vẫn thon gọn, sắc vóc không thay đổi nhiều. Bà xã nam cầu thủ muốn ghi lại khoảnh khắc mang thai đẹp đẽ lần đầu trong đời nên không ngại thay đổi nhiều trang phục để có những shot hình xinh nhất. Trước đó, Doãn Hải My liên tục vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Sau đám cưới, người đẹp dần kín tiếng. Tuy nhiên trong 1 số khoảnh khắc được bắt găp trước đây, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 lớn hơn bình thường. Thời điểm cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi tháng 11/2023, mạng xã hội lan truyền thông tin bắt gặp Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi khám ở khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tại đám cưới, khách mời đến dự cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Ở dưới bài đăng của Đoàn Văn Hậu, nhiều bạn bè và người quen đã vào gửi lời chúc mừng khi cặp đôi thành công "săn rồng vàng".

Mới đây, tối 23/3, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thông báo tin vui chuẩn bị con đầu lòng sau 4 tháng về chung nhà. Doãn Hải My thoải mái diện đồ ôm sát, khoe trọn vòng 2 nay đã to tròn "vượt mặt", bên cạnh ông xã Đoàn Văn Hậu cũng không giấu nổi niềm vui khi lần đầu được làm bố. Cặp đôi từng có 1 chuyện tình đẹp, lãng mạn khiến fan không khỏi hâm mộ. Tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung nhà sau 3 năm hẹn hò, đám cưới tổ chức long trọng. Cả 2 được nhận xét là đôi trai tài gái sắc. Nhan sắc của cặp vợ chồng được netizen nhận xét là ngày càng có điểm tương đồng. Bên cạnh đó, nhan sắc bầu bì của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân tình xuýt xoa. Có thể thấy, cô vẫn giữ đường nét gương mặt xinh đẹp, làn da hồng hào tươi tắn. Điều đặc biệt là phụ nữ khi mang thai thường có tình trạng tăng cân, thế nhung Hải My chỉ thay đổi ở phần bụng, còn lại vẫn thon gọn, sắc vóc không thay đổi nhiều. Bà xã nam cầu thủ muốn ghi lại khoảnh khắc mang thai đẹp đẽ lần đầu trong đời nên không ngại thay đổi nhiều trang phục để có những shot hình xinh nhất. Trước đó, Doãn Hải My liên tục vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Sau đám cưới, người đẹp dần kín tiếng. Tuy nhiên trong 1 số khoảnh khắc được bắt găp trước đây, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 lớn hơn bình thường. Thời điểm cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi tháng 11/2023, mạng xã hội lan truyền thông tin bắt gặp Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi khám ở khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tại đám cưới, khách mời đến dự cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Ở dưới bài đăng của Đoàn Văn Hậu, nhiều bạn bè và người quen đã vào gửi lời chúc mừng khi cặp đôi thành công "săn rồng vàng".