"Chân ướt chân ráo" làm Youtube, "cô dâu 62 tuổi" gây tranh cãi

Là một trong những cặp đôi "đũa lệch" có nhiều động thái gây "sốc" trên mạng xã hội nên chẳng lạ gì khi cuộc sống của " cô dâu 62 tuổi" Thu Sao và chồng trẻ lại khiến nhiều người quan tâm. Sau thời gian vật lý trị liệu vì biến chứng phẫu thuật, cô dâu Thu Sao đã trở về lại Cao Bằng và có cuộc sống khá kín tiếng. Bẵng đi một thời gian, mới đây, vợ chồng cô dâu 62 tuổi Cao Bằng gây bất ngờ khi "tái xuất" với vai trò mới - YouTuber. Trên mạng xã hội dạo gần đây, "cô dâu 62 tuổi" thường xuyên đăng nhiều clip ghi lại cuộc sống đời thường hay hướng dẫn làm các món ăn đặc sản tại quê nhà. Được biết, kênh YouTube này đã được hai vợ chồng "cô dâu 62 tuổi" lập lên khá lâu. Tuy nhiên đến bây giờ, các clip mới được đăng tải đều đặn. Một số người đã dành lời khen đến "cô dâu 62 tuổi" và chồng trẻ đã lựa chọn một cuộc sống bình dị, kín tiếng. "Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm này, chị đã đến tuổi nghỉ hưu nên tránh xa những xô bồ trên mạng xã hội" hay "Chúc mừng vợ chồng chị Thu Sao, nhìn cuộc sống thấy an yên quá. Hi vọng chị sẽ không trở về với cuộc sống thị phi như trước nữa" là những bình luận mà dân tình để lại dưới clip được cô dâu Thu Sao đăng tải trên kênh Youtube. Tuy nhiên, chuyện trở thành YouTuber của chị Thu Sao cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. . Không ít người tiếp tục chỉ trích và cho rằng đây chính là "chiêu trò" mới của cô Thu Sao và người chồng trẻ. Cụ thể một số dân mạng để lại bình luận: "Đây là chiêu trò mới của 'cô dâu 62 tuổi' để quảng cáo kiếm tiền thôi", "Chị Sao lập ra kênh YouTube không phải an hưởng tuổi già đâu nhé". Nhận ý kiến trái chiều việc mình bước chân thành Youtuber, "cô dâu 62 tuổi" vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Vợ chồng 'cô dâu 62 tuổi' hẹn nhau đi chụp ảnh cưới sau thẩm mỹ - Nguồn: SaoStar

