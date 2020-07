Chân ngắn "đánh đu" đi xe cao, cô gái khiến CĐM cười vỡ bụng

Phải thừa nhận một điều rằng chân dài có khá nhiều lợi thế còn những người sở hữu chiều cao "nấm lùn" thì khá vất vả khi gặp tình huống điển hình như việc đi những chiếc xe cao. Chỉ mỗi khoảnh khắc cô gái trẻ chân ngắn dừng xe bên đường xem điện thoại mà cũng thu hút hàng trăm bình luận hài hước, cùng vô số lượt like share trên một group MXH có gần 1 triệu thành viên. Ai cũng bật cười vì tư thế đứng nhìn có phần "hơi nhọc" của cô gái ấy, người ta ngồi trên xe chống chân xuống đường bình thường nhưng riêng cô ấy chẳng thể đứng như vậy được, riêng cái phần yên xe đã cao đến eo cô ấy. Hội chị em tỏ ra rất đồng cảm bởi nhiều người còn phải xuống xe đứng dừng đèn đỏ, ngày nào cũng khổ tâm vì chiều cao khiêm tốn. Các anh khuyên thật lòng rằng chị em không nên chọn những chiếc xe máy vừa to cao vừa nặng như chiếc xe của cô gái trẻ ở trên. Không có chị em, nhiều cánh mày râu cũng lầm vào cảnh chiều cao hạn chế nhưng vẫn thích thử sức với những chiếc xe có yên cao. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng cũng được phen vừa buồn cười vừa ái ngại với hình ảnh một chị gái đang đi đường phải nhảy xuống... dắt xe, chỉ vì “nấm lùn” nên không ngồi chống chân xuống đường được. Cũng chính từ đó, nhiều người rút ra kinh nghiệm rằng xe ga to đẹp nhìn cũng xịn thật, nhưng ra đường thì mệt. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra ý kiến thà đầu tư xế hộp ngồi đạp ga cho ngon, chứ lái xe máy mà chống chân không tới thật xấu hổ. Một cô gái cưỡi xe phân khối lớn nhưng lại phải vất vả để chống chân khi xe dừng. Một thanh niên quá thấm nhưng lại có đam mê với xe phân khối lớn và cái kết thật cám cảnh. Mời quý độc giả xem video: Hài hước chân ngắn mà đi xe phân khối lớn - Nguồn: Hậu Trương Auto

